Mancano ormai poche settimane e Amici Celebrities farà il suo esordio su Canale 5. Alla conduzione la nota showgirl svizzera Michelle Hunziker, che prenderà il posto della padrona di casa Maria De Filippi a partire dalla seconda settimana. Dopo numerosi rumors e numerose fake news, il cast ufficiale è stato annunciato. Non faranno parte Giordana Angi e Alberto Urso, né Annalisa e Alessandra Amoroso, che però sembrerebbero essere nella giuria interna del programma.

Amici Celebrities: ecco il cast annunciato

Tra le varie pubblicità andate in onda su Canale 5 in questi giorni e le varie notizie apparse sul web, è stato annunciato il cast ufficiale del programma. Saranno otto concorrenti, che si dovranno sfidare a colpi di canto, ballo e recitazione, per aggiudicarsi l'ambito premio finale. Tre di questi furono annunciati da un noto blog di informazione: si tratta di Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, Francesca Manzini e Pamela Camassa.

Il quarto concorrente è stato annunciato grazie al promo ufficiale. Si tratta dell'ex concorrente della casa del Grande Fratello, precisamente della settima edizione, nonché attore, Raniero Monaco di Lapio.

Alla sua prima esperienza con un talent, la quinta concorrente annunciata è Francesca Manzini. Probabile concorrente Cristina Donadio, che per gli appassionati di Gomorra è la Scianel della serie televisiva, che potrebbe prendere parte del cast di Amici Celebrities.

Nel cast anche il principe di Savoia Emanuele Filiberto, assente dai grandi schermi italiani da diversi anni, Laura Torrisi, Ciro Ferrara e il ristoratore Joe Bastianich, che non prenderà parte della nuova edizione di Masterchef Italia.

Amici Celebrities: il web si divide in due

Ma come ogni programma che si rispetti, il web è padrone di casa e, ad oggi, è diviso in due. A partire dalla scelta del cambio nome - da Amici Vip ad Amici Celebrities - poiché non ritengono internazionale il programma, fino alla scelta del cast.

Fin dall'inizio era chiaro che non fosse una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi e che, di conseguenza, non ci fossero ex concorrenti del programma, ma qualcuno sperava sempre nella sorpresa. Brutte notizie, di conseguenza, per i fan di Alberto Urso e di Giordana Angi, che speravano di rivederli in gioco. Ma, molto probabilmente, i due cantanti faranno parte del Festival di Sanremo 2020.

Brutte notizie anche per chi sperava nella partecipazione di Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Annalisa Scarrone, che però avranno un ruolo fondamentale nel programma.

Annunciato anche il periodo in cui andrà in onda il nuovo talent targato Fascino. Salvo imprevisti, inizierà il 23 settembre e terminerà nella prima settimana di novembre, periodo in cui partirà l'edizione normale del talent.