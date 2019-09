Ieri sera in prime time su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di questa nuova edizione di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti che quest'anno ha arruolato nella squadra di concorrenti anche il chiacchieratissimo Francesco Monte. Un serata decisamente ricca di belle imitazioni, dove abbiamo visto che l'ex pupillo dei programmi di Maria De Filippi si è cimentato nei panni del cantante Ed Sheeran con un'interpretazione a dir poco impeccabile che gli ha permesso di vincere la serata.

Il trionfo di Francesco Monte e Tale e Quale Show nei panni di Ed Sheeran

Questa volta, infatti, Monte ha sbalordito sia la giuria capitanata da Loretta Goggi sia il pubblico da casa e quello social, vestendo i panni di Ed Sheeran e cimentandosi nell'esecuzione del brano 'Perfect' in maniera a dir poco magistrale.

L'ex tronista è apparso sul palco di Tale e Quale show a dir poco irriconoscibile: trucco perfetto, somiglianza incredibile e voce intonatissima.

E così abbiamo visto che Francesco ha trionfato nella gara di ieri sera, riuscendo a conquistare il primo posto della classifica generale e portandosi così a casa la vittoria di questa settimana.

Secondo posto in classifica, invece, per Agostino Penna seguito in terza posizione da Tiziana Rivale. Molto apprezzata anche l'imitazione di Davide De Marinis, che si è cimentato nei panni del cantautore Edoardo Bennato e ha ottenuto consensi super positivi dai quattro giurati dello show.

Un grande trionfo, quindi, per il giovane Francesco Monte che nelle settimane precedenti di messa in onda dello show era stato duramente criticato e bersagliato sul mondo social. In particolar modo al termine della prima puntata, quando Monte si celò nei panni di Mahmood, sui social erano stati moltissimi i commenti negativi anche da parte di chi diceva che Francesco avrebbe dovuto chiedere scusa al cantante per la sua imitazione.

Le dure critiche contro Francesco Monte dopo le prime imitazioni a Tale e Quale Show

Fortunatamente, però, Monte è sempre andato avanti per la sua strada e nella scorsa puntata anche il giudice Loretta Goggi ha consigliato all'ex tronista di Uomini e donne di non interessarsi dei giudizi 'cattivi' del web, che molto spesso sa essere a dir poco spietato.

E questa settimana c'è stata la rivincita personale di Francesco, il quale ha dimostrato che impegnandosi al 100% e dando il meglio di se stesso, è riuscito a portarsi a casa un'imitazione da '10 e lode' trionfando in questo terzo appuntamento con il seguitissimo varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti e visto da una platea di quasi 4 milioni di spettatori fissi a settimana.