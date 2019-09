Venerdì scorso è iniziata una nuova avventura professionale per Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e donne dopo essersi messo in gioco come concorrente del Grande Fratello Vip e L'Isola dei famosi, ha accettato di prendere parte al cast della nona edizione di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti, dove bisogna imitare cantanti famosi italiani ed internazionali. Le prime due puntate dello show hanno visto Francesco al centro della scena per le sue imitazioni, che sono state duramente criticate sul web e sui social.

Loretta Goggi, però, nel corso della puntata di ieri sera ha chiesto a Monte di non dar peso a queste critiche.

Le dure critiche contro Francesco Monte per la partecipazione a Tale e Quale Show

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nel corso della prima puntata, Monte ha dovuto celarsi nei panni di Mahmood, il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, diventato il cantante rivelazione di questa annata.

L'ex tronista ha cantato dal vivo la canzone 'Soldi' e ha diviso il web. Da un lato ci sono stati gli 'haters' che a fine esibizione hanno consigliato a Monte di chiedere scusa per la sua performance e dall'altro vi erano i fan di Francesco che hanno apprezzato il suo sforzo.

I commenti negativi, però, sono stati decisamente numerosi al punto che Loretta Goggi nel corso della puntata di ieri sera di Tale e Quale Show ha voluto fare i complimenti di persona a Monte.

Dopo averlo visto nei panni di Tommaso Paradiso, la Goggi ha dichiarato: 'Sei bravissimo'.

La giurata del programma di Carlo Conti ha poi consigliato a Francesco di non dar peso alle critiche che arrivano dal mondo del web e dei social e di andare avanti per la sua strada. 'Il web è fatto anche di persone che vivono di pregiudizi', ha chiosato la Goggi. Immediata la reazione di Francesco Monte, il quale ha ammesso che da un po' di tempo ha imparato a disinteressarsi dei giudizi negativi del popolo del web e dei social.

Ancora ottimi ascolti per Tale e Quale show su Rai 1 che batte Rosy Abate 2 la serie

In attesa di vedere la prossima imitazione di Francesco Monte e come reagirà il pubblico social che segue la trasmissione di Rai 1, vi diciamo che anche ieri sera il programma condotto da Carlo Conti ha vinto a mani basse la gara degli ascolti del prime time con oltre 3.7 milioni di spettatori, arrivando a toccare il 20% di share e picchi del 26% durante la messa in onda.

Il programma ha battuto nettamente la seconda puntata della fiction Rosy Abate 2 con Giulia Michelini, che nel passaggio dal mercoledì al venerdì ha perso oltre 600 mila spettatori, fermandosi ad un ascolto medio di 3.1 milioni pari ad uno share che ha toccato la soglia del 15.66%.