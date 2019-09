Questa sera, sabato 28 settembre, si rinnova l'appuntamento in prime time su Canale 5 con il talent show Amici Celebrities, giunto alla seconda seconda puntata di messa in onda. Le anticipazioni ufficiali rivelano che proseguirà la gara tra la squadra bianca e quella blu che in questa versione del talent show è composta da personaggi famosi. La scorsa settimana sono stati due i concorrenti vip a dove abbandonare il talent show: trattasi di Chiara Giordano e Martin Castrogiovanni e possiamo anticiparvi che anche in questo secondo appuntamento saranno sempre due i vip che dovranno andare via dalla scuola, tra cui l'attrice Cristina Donadio.

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Amici Celebrities: via Bastianich e la Donadio

Nel dettaglio, infatti, gli spoiler su questa seconda puntata di Amici Celebrities rivelano che l'appuntamento che vedremo in onda questa sera su Canale 5 è stato già registrato e quindi siamo in grado di darvi i nomi dei due concorrenti che dovranno dire addio al sogno di arrivare alla finalissima dello show.

Anche in questo appuntamento c'è stato un eliminato della squadra bianca e uno della squadra blu.

Trattasi di Cristina Donadio, l'attrice che ha raggiunto il successo per aver vestito i panni di Chanel nella serie tv Gomorra e di Joe Bastianich, lo chef stellato che si è messo in gioco dimostrando le sue abilità canore.

E poi ancora possiamo anticiparvi che in questo secondo appuntamento con la versione 'Vip' del talent show Mediaset arriveranno in studio anche dei nuovi ospiti musicali. La prima sarà Alessandra Amoroso, uno dei volti noti lanciati proprio dal talent show di Maria De Filippi, la quale si metterà in gioco cimentandosi in un duetto con uno dei concorrenti in gara. Il secondo ospite musicale della serata, invece, sarà il cantante Irama anche lui lanciato dalla scuola più famosa d'Italia.

Ballando con le stelle contro Amici Celebrities: Mediaset respinge le accuse

Insomma una seconda puntata imperdibile anche se in queste ultime ore si è molto parlato di Amici Celebrities anche per la presunta diffida che sarebbe arrivata a Mediaset da parte di Milly Carlucci e del suo staff, i quali ritengono che il talent show sia troppo simile a Ballando con le stelle.

Secondo il legale della Carlucci, il talent show della De Filippi in versione 'Vip' utilizzerebbe dei tratti distintivi propri di Ballando con le stelle.

Decisamente piccata la risposta da parte del Biscione, il quale ha fatto sapere in una nota stampa di aver respinto le 'accuse' mosse contro il programma ritenendo che non sussiste alcun elemento di confondibilità tra i due programmi televisivi.