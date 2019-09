Giulia De Lellis conferma di avere un rapporto quasi viscerale con i suoi milioni di follower che la seguono con affetto su Instagram. Proprio in queste ultime ore, infatti, l'ex volto di Uomini e donne ha annunciato di esser venuta a conoscenza di un problema di salute che la riguarda. La sua pelle è molto provata e proprio per questo motivo Giulia dovrà sottoporsi a delle cure specifiche, con l'aiuto di un dermatologo, che le permetteranno di risolvere questo problema.

Problema di salute per Giulia De Lellis: 'La mia pelle non è mai stata così brutta'

Giulia ha svelato ai suoi fan che in questo ultimo periodo la sua pelle ha letteralmente toccato il fondo.

'Non è mai stata così brutta, imperfetta, mostruosa e quindi inizierò una cura', ha dichiarato l'influencer sui suoi canali social. Giulia, per il momento, non è scesa nei dettagli di questo problema che la riguarda, anche se ha specificato di aver scoperto tutto dopo aver fatto delle analisi e ha aggiunto che in questo percorso la sta seguendo un dermatologo.

La De Lellis dovrà prendere un farmaco specifico per risolvere questo problema alla pelle e alle sue follower ha precisato che il medicinale che le è stato prescritto è valido per la sua situazione e che ognuno ha una situazione a sé.

Nonostante questa premessa, però, Giulia ha voluto condividere lo stesso con le sue sostenitrici ciò che la sta capitando, proprio come ha sempre fatto (nel bene o nel male) in questi anni. Un percorso che permetterà alla sua pelle di 'respirare' e di tornare ad essere perfetta come quella di un tempo. In attesa di scoprire come si evolverà questo problema di salute di Giulia, vi diciamo che l'influencer continua a dominare le classifiche di vendita dei libri più venduti in Italia con il suo romanzo 'Le corna stanno bene su tutto'.

'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Il libro di Giulia De Lellis è già da record: boom di vendite per 'Le corna stanno bene su tutto'

Nel giro di poche settimane, infatti, il libro dove la De Lellis parla dei tradimenti di Andrea Damante ha venduto migliaia di copie, diventando un vero e proprio 'best seller'. Un grande trionfo per la De Lellis, la quale conferma di essere una delle giovani influencer più forti tra quelle che svolgono questa professione nel nostro paese.

Del resto la sua storia d'amore con Andrea Damante è stata una delle più chiacchierate tra quelle che sono nate nel corso degli ultimi anni a Uomini e donne e il successo del libro lo conferma. L'ex tronista, però, non ha gradito tutte le dichiarazioni fatte da Giulia sul suo conto in questo libro e in una recente intervista ha accusato la De Lellis di aver messo dei particolari soltanto per 'business' e vendere più copie.