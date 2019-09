Giulia De Lellis è pronta a staccare la spina per un po' di tempo: questo l'annuncio ai fan durante una delle ultima Instagram Stories. A quanto pare la giovane dopo un lungo e intenso periodo di lavoro per completare l'uscita del suo primo libro, scritto con la preziosa collaborazione di Stella Pulpo, vuole stare un po' a riposo.

L'ex fidanzata di Andrea Damante nella giornata di ieri, ha informato i suoi fan che a breve farà un lungo viaggio: "Non so se vi ricordate che vi avevo detto che stavo preparando tutto quanto per andare un bel po' in vacanza, in relax.

Voglio un po' staccare da tutto".

Giulia prima di sparire dai riflettori ha invitato le sue sostenitrici ad andare all'appuntamento di Roma, nello store Mondadori il 28 settembre. In occasione della firma delle copie del libro, l'ex corteggiatrice romana ha annunciato che ci sarà con lei una persona molto speciale. Se si tratti di Andrea Iannone al momento non è dato saperlo, ma siamo certi che il viaggio in programma sarà proprio con lui.

La coppia dopo un periodo di allontanamento causato dagli impegni professionali di entrambi, è tornata ad apparire insieme sui social. Le malelingue infatti, parlavano di un momento di crisi per via del libro della De Lellis.

Giulia e Andrea: relazione a gonfie vele

La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone prosegue a gonfie vele. La bella romana in una recente intervista, è tornata a parlare del rapporto con il pilota della MotoGp: "Io sono sempre serena con lui, anche quando va via per lavoro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Quando lui è felice, lo sono anche io". A quanto pare Giulia dopo la fine della storia con il Dama, è riuscita a trovare di nuovo la serenità. La stessa influencer in passato aveva confessato di aver perso tutta la sua consapevolezza nell'amore, ma grazie a Iannone sembra essere tornato tutto come prima. I due hanno mostrato di essere talmente legati, da far ricredere anche i più scettici.

Andrea Damante a Verissimo: 'Giulia esagera'

Silvia Toffanin dopo aver ospitato Giulia De Lellis a Verissimo ha voluto intervistare anche Andrea Damante.

Nel salotto Mediaset il deejay ha raccontato di aver tradito la sua ex fidanzata solamente due volte: "Ho sbagliato, me ne sono pentito ma non era mai successo prima". Il Dama poi ha rivelato alla conduttrice che la loro storia non è finita solo per i tradimenti, ma perché i due litigavano spesso. Inoltre, sul libro pubblicato dalla De Lellis e la relativa telefonata alle presunte amanti, Andrea ha detto: "Giulia esagera, è molto emotiva.

Nel libro la cosa è un po' ingigantita". Infine, la cosa che ha dato più fastidio al veronese è il capitolo relativo all'alimentazione. Damante si è dissociato da ogni accusa: "Sono frasi per far vendere il libro".