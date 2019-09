Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Il Segreto che proseguirà la sua messa in onda anche nella settimana che va dal 7 al 13 ottobre 2019. Tanti i colpi di scena che vedremo nel corso di questi nuovi appuntamenti in onda nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, dove vedremo che Julieta e Saul si daranno alla fuga mentre Isaac riuscirà finalmente a smascherare Antonlina e a riprendere in mano le redini della sua storia d'amore con Elsa, la vera donna della sua vita.

Il Segreto, gli spoiler della settimana 7-13 ottobre: Isaac e Elsa di nuovo insieme, Antolina smarcherata

Nel dettaglio, le anticipazioni della settimana 7-13 ottobre della soap Il Segreto, rivelano che assisteremo allo smascheramento di Antonlina, la quale verrà messa ai ferri corti da parte di Isaac, che a questo punto intende andare fino in fondo e mettere in chiaro tutta la situazione che riguarda l'ex ancella.

Isaac, infatti, verrà a conoscenza di tutta la verità che riguarda la sua consorte: decisivo è stato l'intervento del dottor Zabaleta, il quale riuscirà a fare in modo che l'uomo entri in possesso di una serie di prove a dir poco schiaccianti che metteranno fine a qualsiasi legame.

Isaac riuscirà ad avere l'attestato medico il quale conferma che Antolina fosse incinta di oltre 12 settimane. Dopo aver appreso questa sconcertante verità, l'uomo si recherà subito dalla donna e la metterà al corrente dei fatti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Antolina, però, di fronte a questa verità tenterà in tutti i modi di difendersi e di negare il tutto. Ma ormai è alla frutta e le sue bugie sono state smascherate.

Saul e Julieta scappano dal paese

Le anticipazioni della soap Il Segreto, infatti, rivelano che a quel punto Isaac si riavvicinerà di nuovo ad Elsa e con lei si metterà sulle tracce del vero padre del figlio che Antolina portava in grembo prima di gettarsi da un dirupo.

A quel punto vedremo che il falegname si renderà conto che il suo posto felice è al fianco di Elsa, la donna che ama veramente. I due si giureranno vero amore e soprattutto si prometteranno che questa volta niente e nessuno potrà mettere in discussione la loro unione.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della prossima settimana di programmazione de Il Segreto rivelano che i riflettori saranno puntati anche sulla fuga di Julieta e Saul dal paese.

I due faranno perdere le loro tracce e come se non bastasse finiranno per scagionare l'Ortega dall'accusa di essere il responsabile della morte dei due Molero. Nel dettaglio, infatti, vedremo che Saul appiccicherà le sue impronte sull'arma del delitto e in questo modo scagionerà sia don Berengario che Carmelo.