La morte di Nadia Toffa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore delle tantissime persone che hanno avuto modo di conoscerla e relazionarsi con lei, ma anche nel cuore dei tantissimi telespettatori che hanno conosciuto e apprezzata Nadia come inviata e, successivamente, come conduttrice della trasmissione Le Iene in onda su Italia 1. Domani sera, nel corso della prima puntata di questa nuova edizione del programma, andrà in onda l'ultimo filmato che Nadia ha voluto realizzare per il programma alla fine del 2018, dove parla della sua condizione e di come ha vissuto la malattia, consapevole del fatto che non le restasse tanto tempo da vivere.

L'ultimo video di Nadia Toffa girato prima di morire: 'Vedremo quanto tempo avrò ancora'

Un video a dir poco toccante e commovente che è stato visto in anteprima dal Corriere della Sera, dove è stata fornita un'anticipazione di quello che poi vedremo in onda martedì sera in televisione.

A volere questo video era stata proprio Nadia, la quale aveva contattato uno degli autori storici del programma di informazione di Italia 1, chiedendogli di presentarsi a casa sua per realizzare il tutto. Il filmato è stato girato tra le mura domestiche di Nadia, precisamente nella sua cucina.

Le parole utilizzate dalla Toffa sono decisamente molto forti: la conduttrice afferma che sta facendo il possibile per poter ritardare la morte.

'Tutte le cure possibile', dice nel filmato aggiungendo poi 'Vedremo quanto tempo avrò ancora. Non credo molto'. Parole che toccano il cuore alla luce di quello che poi è successo lo scorso agosto, quando Nadia ci ha lasciati di punto in bianco, dopo aver lottato con tutte le sue forze contro quel terribile male che se l'è portata via. Nel filmato, inoltre, l'inviata e conduttrice de Le Iene racconta che per lei non conta quanto tempo viva una persona, bensì come abbia vissuto il suo tempo.

Le Iene, da domani sera su Italia 1: sarà trasmesso l'ultimo filmato di Nadia Toffa

'Quando muore una persona, trovo stupida la domanda: quanti anni aveva?', racconta Nadia in questo filmato-documento esclusivo che verrà trasmesso in versione estesa martedì sera nel corso della prima puntata de Le Iene in onda su Italia 1.

Un ritorno in video che sarà decisamente doloroso per tutta la grande famiglia dello storico programma ideato da Davide Parenti.

I tanti inviati che hanno avuto modo di lavorare con Nadia, nel corso dell'estate hanno postato continue dediche sui social per ricordarla e soprattutto per ribadire la grande forza e il grandissimo coraggio con il quale Nadia ha combattuto fino alla fine dei suoi giorni per cercare di sconfiggere il brutto male che l'aveva colpita.