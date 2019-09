Durante la seconda puntata del programma "Storie Italiane", protagonista di una delle interviste a cuore aperto è stato Ignazio Moser, conosciuto soprattutto per aver partecipato al Grande Fratello Vip nel 2017 e per essere il figlio del grande campione Francesco Moser. L'intervista è iniziata con una sorpresa, in quanto in collegamento televisivo c'era proprio suo padre.

Durante l'intervista, a parlare per primo della storia d'amore tra Ignazio e Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen Rodriguez, è stato il padre dell'ex gieffino; proprio a lui è stata rivolta la prima domanda: "Com'è andato l'incontro tra consuoceri avvenuto questa estate?" Francesco Moser ha raccontato che l'unica persona della famiglia di Cecilia che non ha ancora conosciuto è Belen.

Cecilia e le faccende domestiche

La giornalista ha quindi chiesto a Francesco Moser se Cecilia gli piace e se la vede adatta per il figlio. Moser ha risposto senza peli sulla lingua: "Si, è una bella ragazza. Quando viene qui cerca di fare qualcosa, anche se non è molto abituata a fare le faccende di casa, ma comunque imparerà". Ignazio ha tenuto quindi a sottolineare, ovviamente scherzando, che il padre 'valuta' le ragazze in base a come svolgono le faccende domestiche.

Ad intervenire è poi la conduttrice Eleonora Daniele, la quale ha ricordato a Francesco che nell'ultima intervista realizzata con lui, le aveva detto di avere come sogno il ritorno nella vigna del figlio per occuparsi della famiglia e lavorare insieme. Anche in questo caso, la risposta è arrivata senza filtri: "Non credo durerà sempre questa cosa dello spettacolo, io spero che Ignazio torni qui a curare le vigne, perché io ormai ho 70 anni ed è bene che se ne tornino a curare lui e Carlo; io ho già lavorato abbastanza".

Il figlio replica, ancora una volta pacato e rispettoso verso il padre, che l'anno prossimo potrebbe insegnare a Cecilia come cavarsela con l'orto. Ignazio ha poi promesso al padre che presto rientrerà in cantina: "Perché come dico sempre anche io, papà si merita un po' di riposo".

Il rapporto tra Cecilia Rodriguez ed i genitori di Ignazio

L'ex gieffino si è poi detto contento del rapporto che Cecilia ha con entrambi i suoi genitori: "Mio padre cerca sempre di portarla in giro, l'altro giorno l'ha svegliata presto per prendere le uova delle galline e anche lei sta sempre con lui, perché è sempre fonte di ispirazione".

Con sua madre invece il rapporto è diverso: "Sono entrate molto in confidenza, non dico che sono quasi amiche, ma passano anche molte ore senza di me, sono contento del rapporto che hanno".

Ignazio e Cecilia potrebbero sposarsi

L'intervista si è poi conclusa sul possibile matrimonio tra Ignazio e Cecilia. In merito, Francesco Moser ha risposto lasciando ampio spazio al figlio: "Lo deciderà lui, io credo che sarò l’ultimo a saperlo", ed ancora: "Io al massimo posso offrire come location delle nozze la chiesina di famiglia.

Questo sarebbe il posto adatto, in campagna".

Dopo aver trasmesso il filmato del Red Carpet della coppia alla Mostra del Cinema di Venezia, la conduttrice ha chiesto poi direttamente a Ignazio se si sposerà e lui ha confermato che la volontà c'è, ma non nel breve periodo: "Non le ho ancora fatto la proposta".