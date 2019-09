Ambra Lombardo e Chicco Nalli (in arte Kikò) sono tornati prepotentemente al centro del Gossip. Sul web circola la notizia di un ipotetica rottura tra i due ex gieffini. Ambra e Kikò, da quando hanno ufficializzato la loro relazione, sono diventati inseparabili. Addirittura, i due hanno fatto ricredere anche i più scettici. Questa volta però la notizia lanciata dal direttore del settimanale Nuovo ha colto tutti di sorpresa.

Stando alle indiscrezioni lanciate da Riccardo Signoretti, la coppia si sarebbe lasciata. Nello specifico la modella avrebbe rilasciato un’intervista sulla rivista di cronaca rosa ed avrebbe detto: “Lui non mi dimostra amore”.

Il giornalista per lanciare lo scoop ha scelto la sua pagina Instagram. Dunque per sapere in modo integrale cosa ha detto la Lombardo, bisognerà attendere l’uscita della rivista fissata per mercoledì 12 settembre.

Un eventuale addio tra Ambra e Chicco potrebbe essere un fulmine a ciel sereno: i due ex gieffini, all’inizio della loro storia, hanno lottato davvero contro tutti. Negli studi Mediaset, il parrucchiere aveva difeso a spada tratta la sua donna dai vari attacchi. In varie occasioni la Lombardo è stata infatti accusata di cercare solo visibilità dalla liaison con Nalli. Tra i primi a sostenere questa tesi, c’era proprio Tina Cipollari, nonché ex moglie di Kikò Nalli.

Al coro, in un primo momento, si era aggiunto anche uno dei figli dell’hair stylist.

Nel frattempo, il profilo social della siciliana è stato preso d’assalto dai fan. Alle varie domande su come stiamo realmente le cose, la diretta interessata ha preferito sorvolare per non svelare nulla. Non è escluso che nei prossimi giorni la coppia o ex, possa essere ospitata nel salotto di Barbara D’Urso per fare chiarezza.

Il bel gesto di Ambra per i figli di Nalli

I rumors di un presunto addio tra Ambra Lombardo e Chicco Nalli stanno facendo molto discutere. La coppia, nonostante stia portando avanti una relazione a distanza, sembra essere molto complice. La Lombardo vive a Milano, mentre l’ex marito di Tina Cipollari si trova tra Roma e Sabaudia. Tramite un intervista al settimanale Lei, il parrucchiere ha svelato un gesto fatto da Ambra verso i suoi figli.

Stando al racconto dell’ex gieffino i rapporti tra la professoressa ed i tre figli di Chicco sono ottimi: “Ambra ha messo i miei al primo posto fin da subito”. Nei giorni scorsi, la siciliana avrebbe preso i bambini più piccoli di Nalli e li avrebbe portati alle giostre e avrebbe poi raccontato loro delle favole. Secondo il parrucchiere, la Lombardo essendo una docente sa bene come trattare con i ragazzi di tutte le età.