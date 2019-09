Pamela Prati potrebbe tornare nuovamente in televisione, a distanza di qualche mese dallo scandalo del finto matrimonio che l'ha vista protagonista in tanti programmi tv e su tutti i giornali di gossip. In queste ore, stando alle indiscrezioni riportate da TvBlog, sembrerebbe che la Prati possa essere tra le candidate per prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip 4, questa volta però non nelle vesti di concorrente, bensì di opinionista a bordo campo, al fianco del nuovo padrone di casa Alfonso Signorini.

Le indiscrezioni sul Grande Fratello Vip 4: anche Pamela Prati nel cast?

Quest'anno al timone del reality show che ospita personaggi famosi all'interno della casa più spiata d'Italia, non ci sarà più Ilary Blasi, in quanto impegnata con la conduzione di Eurogames, lo show che segna il ritorno sul piccolo schermo di Giochi senza frontiere.

Ecco allora che al timone del Grande Fratello Vip 4 troveremo il direttore di "Chi", il quale potrebbe avere al suo fianco la showgirl che ha tenuto banco per tutta la scorsa stagione televisiva grazie alla notizia del "finto matrimonio" con Mark Caltagirone.

Dopo aver ammesso di essere stata "plagiata" e raggirata dalle sue agenti, la Prati ha preferito non proferire più parola su questa situazione e ha vissuto la sua estate in compagnia di amici e persone fidate, come testimoniano le varie foto apparse sui social.

Per lei, però, si prospetterebbe un autunno da grande protagonista sul piccolo schermo, dato che stando alle news di TvBlog, la showgirl sarebbe corteggiata non soltanto da Alfonso Signorini per la co-conduzione del Grande Fratello Vip, ma anche da un altro programma che vedremo in onda prossimamente sulla rete ammiraglia del Biscione.

E non si esclude che la Prati possa essere anche una delle probabili concorrenti di Amici Celebrities, il primo talent show Vip di Canale 5, che darà la possibilità ad alcune stelle dello spettacolo, della tv e del cinema italiano di mettersi in gioco, cimentandosi nelle categorie di danza e canto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Grande Fratello

Il cast del nuovo Gf Vip di Signorini: in pole position Lorenzo Riccardi di U&D

Intanto emergono le prime indiscrezioni anche su quello che sarà il cast di concorrenti di questa 4^ edizione del Grande Fratello Vip. Tra i nomi in pole position sembra esserci quello di Lorenzo Riccardi, l'ex tronista di Uomini e Donne che sui social non ha mai smentito questa voce.

E poi, ancora in queste ore, l'ex Miss Italia nel mondo Karina Michelin, ha rivelato di aver sostenuto un provino per partecipare al reality show, ma di aver declinato l'invito perché si è resa conto che questo non era il programma giusto per segnare il suo ritorno sul piccolo schermo.