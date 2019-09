La caduta di Thomas dalla scogliera vicina alla casa di Steffy ha segnato l'inizio di una nuova storyline nelle puntate americane di Beautiful. Ridge ha assistito alla spinta della moglie la quale, ignara delle scuse che Thomas stava porgendo a Hope, ha pensato che la figlia fosse in pericolo. Nonostante il suo ruolo di primo piano nell'incidente (sempre che così vada chiamato), Brooke ha continuato a schierarsi contro Thomas, mentre Ridge l'ha accusata di avere provocato volutamente le gravi ferite nel ragazzo.

Fortunatamente, le anticipazioni rivelano che il rampollo Forrester si risveglierà dal coma, ma ciò non basterà per cancellare i dissapori tra i coniugi Forrester. Al contrario: la coppia sarà protagonista dell'ennesimo diverbio, che spingerà Ridge a trascorrere la notte con un'altra donna. Sebbene il nome della persona in questione non sia stato rivelato, tutto fa pensare a Shauna Fulton, la madre di Flo.

Beautiful anticipazioni: Shauna cerca aiuto per liberare Flo

Le anticipazioni di Beautiful, relative alle trame americane, segnalano che Flo si troverà in carcere per il ruolo avuto nella finta adozione di Phoebe/Beth. Shauna cercherà di starle vicina, usando ogni mezzo in suo potere per riportarla in libertà. Per tale ragione si rivolgerà a Quinn, sua amica fin dai tempi in cui abitavano a Las Vegas, chiedendole il sostegno economico per pagare la cauzione o assumere un avvocato di grido.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Ma la Fuller rifiuterà di aiutarla, rammentandole che Flo ha fatto soffrire troppe persone della famiglia Forrester. E proprio in questo frangente potrebbe avvenire l'avvicinamento a Ridge. Gli spoiler relativi alla settimana del 9 settembre segnalano, infatti, che la Fulton evidenzierà dell'interesse per un uomo. Sebbene non venga chiarito il suo nome, tale novità accadrà proprio quando Ridge trascorrerà la notte insieme a una donna diversa da Brooke. Impossibile a questo punto non pensare al fatto che la persona in questione sia proprio la madre di Flo.

Puntate americane Beautiful: uno scontro epico per Brooke e Ridge

Quali saranno le dinamiche che porteranno al tradimento di Ridge? Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Beautiful, la coppia continuerà a litigare a causa delle diverse vedute sulla caduta. A ciò si aggiungeranno le indagini del detective Sanchez, che comincerà a collegare Thomas alla morte di Emma Barber, avvenuta apparentemente a causa di un incidente stradale.

Ad aggiungere carne al fuoco ci saranno anche i contrasti in merito al piccolo Douglas. Stando agli spoiler della settimana del 9 settembre, infatti, la coppia avrà uno scontro epico a causa di Thomas e del bambino. La Logan potrebbe dunque pretendere che il piccolo venga cresciuto da Hope e Liam, che nel frattempo si giureranno amore eterno. Un'ipotesi che difficilmente potrà essere accettata da Ridge e Thomas.