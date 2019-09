Chi varcherà la soglia della casa del Grande Fratello Vip in onda da novembre su Canale 5? E' questa la domanda che cominciano a farsi i tanti spettatori che hanno sempre seguito il reality show e che attendono con trepidazione l'inizio di questa quarta stagione che non sarà più condotta da Ilary Blasi bensì da Alfonso Signorini che prenderà il posto della conduttrice impegnata con 'Eurogames' su Canale 5.

Da poco sono trapelati i nomi di quattro nuovi possibili concorrenti per il GF Vip 4 e tra questi spicca anche il nome di Karina Cascella.

Le ultime indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip 4: tra i papabili anche Karina Cascella

Le ultime indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip 4 arrivano dalle pagine de La Gazzetta del Mezzogiorno, dove la giornalista Monica Setta ha svelato che l'opinionista Karina Cascella, onnipresente nei talk show di Barbara D'Urso sarebbe ormai ad un passo dalla firma del contratto per varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

E nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto sarebbe sicuramente un ottimo acquisto per il reality show, dato che la Cascella è uno di quei personaggi televisivi in grado di creare delle dinamiche 'appetitose' che potrebbero dare un forte aiuto anche agli ascolti del GF Vip.

Sempre secondo La Gazzetta del Mezzogiorno, sarebbe in dirittura di arrivo nella casa del reality show Mediaset anche la conduttrice Adriana Volpe, che quest'anno è stata messa in panchina dalla Rai dopo la cancellazione del programma Mezzogiorno in famiglia, cancellato per lasciare spazio ad un nuovo programma calcistico condotto da Simona Ventura, in partenza il 15 settembre su Rai 2.

Spuntano i nomi di Michele Cucuzza e Fanny Cadeo per il GF Vip

Tra i possibili nuovi concorrenti di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip spunta anche il nome di Michele Cucuzza, il famoso giornalista che per anni ha tenuto in mano (con grande successo di ascolti) le redini della trasmissione La Vita in diretta su Rai 1. A questi tre nomi, secondo le indiscrezioni raccolte da Monica Setta, si potrebbe aggiungere anche la showgirl e attrice Fanny Cadeo, che per la prima volta si metterebbe in gioco in un reality show.

A questo punto, quindi, non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire se queste trattative andranno in porto per davvero oppure no. Di sicuro bisognerà aspettare novembre per vedere la prima puntata del Grande Fratello Vip e quest'anno i concorrenti passeranno anche le feste di Natale all'interno della casa più spiata d'Italia. Una sfida ancora più dura per chi accetterà di mettersi in gioco e viversi questa esperienza.