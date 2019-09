Mancano più di due mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma sono già tante le indiscrezioni che circolano sul cast che gli autori stanno mettendo su in questo periodo. Tvblog, ad esempio, sostiene che sarebbero ancora incerti i nomi di coloro che affiancheranno Alfonso Signorini ogni settimana: per il ruolo di opinionista del reality, infatti, sarebbero state contattate quattro donne molto diverse tra loro.

Gli ultimi rumors sul GF Vip

Il cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello, è in via di definizione: gli addetti ai lavori, infatti, non sono soltanto alla ricerca dei nuovi inquilini della Casa più spiata d'Italia, ma anche delle colleghe di Alfonso Signorini. Il conduttore del reality, infatti, non sarà solo: ogni settimana, al suo fianco ci saranno delle donne (molto probabilmente due) che commenteranno le "gesta" dei concorrenti.

Tvblog ha reso pubblici i nomi di quattro personaggi che gli autori del format hanno accostato a questo delicato ruolo. Tra le candidate alla poltrona di opinionista del GF Vip 4, dunque, ci sarebbero: la cantante Katia Ricciarelli, la showgirl Elenoire Casalegno, la soubrette Pamela Prati e l'influencer Giulia De Lellis.

Tre di queste quattro donne, hanno partecipato al programma negli anni scorsi, ottenendo anche un buon riscontro di pubblico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Se l'ex moglie di Pippo Baudo e la presentatrice radiofonica pare non abbiano convinto pienamente la produzione con i loro provini, si vocifera che anche l'arrivo delle altre due candidate sia piuttosto lontano.

La sarda, che nei mesi scorsi è stata sulla bocca di tutti per le nozze mai celebrate con l'inesistente Mark Caltagirone, preferirebbe partecipare ad un'altra trasmissione Mediaset (che potrebbe essere Amici Celebrities); l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, invece, resta in dubbio perché prossimamente sarà impegnata con molti altri progetti (in primis, la promozione del suo primo attesissimo libro).

I probabili concorrenti del nuovo Grande Fratello

A comporre il cast del Grande Fratello Vip 4, saranno anche molti personaggi famosi che proveranno a rilanciare un programma che l'anno scorso ha fatto flop.

Tra i candidati al ruolo di concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, spiccano: la showgirl Matilde Brandi, gli ex tronisti di U&D Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro, l'ex attrice di film a luci rosse Ilona Staller, il cantante Shalpy, la soubrette Claudia Galanti, la conduttrice Adriana Volpe, i maghi Giucas Casella e Divino Otelma.

Una Vip che si dice sia corteggiatissima dal direttore di "Chi", è Loredana Lecciso: le riviste di Gossip, infatti, sostengono che l'ex compagna di Albano Carrisi potrebbe accettare di entrare nella Casa di Cinecittà, soprattutto per l'amicizia che la lega al presentatore.