Il trono classico di Uomini e donne parte con un colpo di scena: Javier sarà eliminato dalla trasmissione. Il ragazzo risulterà essere fidanzato e ad incastrarlo sarà la testimonianza di una ragazza che ha inviato le prove della sua relazione alla redazione.

Sul trono classico ci saranno Sara, Giulio, Alessandro e Giulia

Uomini e donne, il programma guidato da Maria De Filippi, partirà su canale 5 a partire da lunedì 16 settembre, ma le registrazioni sono già iniziate e dallo studio arrivano delle anticipazioni davvero sorprendenti.

I quattro tronisti del trono classico della prossima stagione saranno: Sara, Giulio, Alessandro e Giulia. I ragazzi conosceranno i vari pretendenti e sceglieranno chi potrà essere il compagno e la compagna della vita. Tra i corteggiatori ci sono anche alcuni volti già noti al pubblico, come Javier Martinez, reduce da Temptation Island. Il bel tentatore, che per l'occasione si era avvicinato a Ilaria Teolis, si rivelerà uno dei preferiti dalla tronista Sara. Le anticipazioni di Uomini e donne raccontano che per Javier l'avventura nello studio di Maria De Filippi durerà veramente molto poco.

Javier mandato via da Maria De Filippi dopo la segnalazione: Sara scoppierà in lacrime

In redazione, infatti, è arrivata una segnalazione che riporta dei particolari sul ragazzo che hanno fatto arrabbiare molto Maria De Filippi. Javier, infatti, non sarebbe single come ha raccontato, ma già felicemente fidanzato con una ragazza. Proprio quest'ultima ha deciso di parlare inviando gli screenshot della conversazione tra loro, prima ad un giornalista e poi al programma Uomini e donne.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Alcune chat tra loro risalgono ad aprile, ma altre testimoniano che i due si sono sentiti fino a pochi giorni prima che Martinez arrivasse nello studio di Maria De Filippi. Nelle conversazioni il ragazzo definiva la sua interlocutrice "la donna della sua vita".

Questo comportamento non sarà accettato da Maria De Filippi che si arrabbierà e allontanerà il tentatore dallo studio, molto delusa dal suo atteggiamento.

A reagire male nei confronti della presa in giro di Javier non sarà solo Maria, ma anche Sara. La tronista sarà spiazzata dalla notizia e finirà in lacrime per quanto accaduto, poiché il corteggiatore l'aveva davvero colpita e tra loro si prospettava un percorso davvero emozionante.

Javier non è il primo caso del genere: purtroppo c'è una lunga lista di persone che hanno tentato di raggirare la redazione di Uomini e donne e il pubblico per ottenere visibilità.

Lo scorso anno era accaduto un episodio simile con Sara Affi Fella, fidanzata con quello che tutti credevano il suo ex.