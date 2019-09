Ormai mancano quasi due mesi per poter rivedere sulla rete ammiraglia Mediaset il celebre Reality Show Grande Fratello Vip 2019. Già c’è molta curiosità da parte dei fan del programma per scoprire quali saranno le novità. Nonostante non sia ancora stata rivelata la data precisa di messa in onda del primo appuntamento, sul web iniziano a trapelare i nomi dei probabili partecipanti di questa edizione.

Si tratterebbe di due volti femminili. Secondo un’indiscrezione lanciata dal sito Bithcy sarebbe alta la possibilità di poter vedere la showgirl Antonella Elia varcare la porta rossa della casa più chiacchierata della televisione italiana. Oltre all’ex naufraga, che ancora oggi viene ricordata per aver avuto una lite accesa sulle spiagge dell’Honduras con la modella venezuelana Aida Yespica, al cast si potrebbe aggiungere Paola Di Benedetto. Anche l’ex madre natura di Ciao Darwin ha già avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico attraverso la partecipazione all’Isola dei Famosi.

La nuova edizione sarà condotta da Alfonso Signorini

La quarta edizione del Grande Fratello Vip 2019, oltre ad essere sicuramente caratterizzata da numerosi colpi di scena, avrà un cambiamento per quanto riguarda la conduzione. Al timone del programma dopo Ilary Blasi che è stata la padrona per ben tre anni, ci sarà Alfonso Signorini, che in passato ha ricoperto più volte il ruolo di opinionista. Anche la messa in onda del reality subirà una variazione, visto che la nuova stagione inizierà a partire da metà novembre 2019.

In attesa di sapere quali saranno i concorrenti ufficiali, TVblog ha svelato quali sono gli opinionisti che il conduttore Alfonso Signorini vorrebbe avere al suo fianco. Tra i vip più papabili ci sarebbero Katia Ricciarelli e Elenoire Casalegno, ma potrebbe essere richiesta anche la presenza dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Giulia De Lellis, che di recente è stata ospitata a Verissimo per annunciare la pubblicazione del suo primo libro.

Pare anche che il direttore responsabile della rivista settimanale ‘Chi’ gradirebbe la partecipazione della soubrette Pamela Prati, che nel corso degli ultimi mesi è finita al centro di una bufera mediatica per l’intricata vicenda legata al fantomatico Mark Caltagirone.

Antonella Elia e Paola Di Benedetto potrebbero fare parte del cast

Nonostante manchi ancora un po’ di tempo, è stata già svelata in anteprima l’identità della prima concorrente.

Dopo numerosi voci sui probabili inquilini che varcheranno la porta rossa della casa di cinecittà, stando a quanto è stato rivelato dal blog di Bitchyf, sarebbe stata confermata la partecipazione di Antonella Elia dopo un rifiuto iniziale, già molto conosciuta dal pubblico per aver partecipato ad altre famose trasmissioni televisive. Per il momento però la conduttrice non ha ufficializzato la sua presenza, quindi per avere la certezza che sia davvero la prima protagonista della nuova edizione occorrerà attendere ulteriori notizie.

Sicuramente Antonella nella casa del GF Vip non passerebbe di certo inosservata, poiché è uno di quei personaggi che dice sempre quello che pensa. Tra indiscrezioni e prime conferme, il cast secondo Alberto Dandolo sarebbe composto anche da un ex fiamma di Francesco Monte. Il noto giornalista sulle pagine del settimanale Oggi, ha annunciato che Paola Di Benedetto potrebbe essere una delle concorrenti della nuova edizione del GF Vip. A quanto pare l’ex madre natura di Ciao Darwin sarebbe pronta ad entrare nella casa più spiata dagli italiani dopo aver vissuto una forte esperienza all’Isola dei Famosi. Inoltre negli studi di Cologno Monzese si vocifera che l’attuale fidanzato della showgirl, cioè il cantante Federico Rossi, possa essere ospitato in una sola puntata della trasmissione per fare una comunicazione speciale.