A meno di 24 ore dalla diffusione del Gossip sul faccia a faccia che ha avuto con Andrea Damante ad un evento, Giulia De Lellis ha deciso di mettere in chiaro alcune cose attraverso i social network. Dopo aver informato i suoi tanti fan dell'insonnia che l'ha colpita la scorsa notte, la romana ha reso pubblico il forte sentimento che prova per il fidanzato: Iannone, lontano per lavoro, è l'unico uomo che l'influencer vuole a fianco per riuscire a dormire.

Giulia smentisce le chiacchiere sull'ex a modo suo

Da quando sul web hanno cominciato a circolare foto e video dell'incontro che c'è stato tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ad un evento della Fashion Week, non si parla d'altro. Il fatto che la ragazza non fosse accompagnata dall'attuale fidanzato, Iannone, ha alimentato i gossip su un nuovo stravolgimento in arrivo nella sua chiacchierata vita sentimentale.

In realtà, l'influencer sembra non avere alcuna intenzione di tornare sui suoi passi: le parole e gli sguardi che si è scambiata con il dj al party per l'anniversario di Vogue Japan, infatti, si dice siano del tutto amichevoli e casuali. Nella notte appena trascorsa, la romana ha usato Instagram per far sapere ai fan di essere sola e triste in albergo: oltre a non riuscire a dormire, la giovane ha spiegato a chi la segue sui social network che il suo cuore batte per Andrea, ma non quello che in tanti pensano.

"Mi manchi. Mi manca tutto questo. Per colpa sua non riesco più a dormire da sola", ha scritto la 23enne sotto ad una foto nella quale è ritratta a letto accanto al pilota Aprilia. Per ribadire che l'incontro con Damante non ha mutato di una virgola i suoi sentimenti per il fidanzato motociclista, Giulia gli ha dedicato un dolce "Ti amo" e un video nel quale sono abbracciati a farsi le coccole.

Andrea Damante ospite a Verissimo dopo la De Lellis

Chi pensava che il faccia a faccia che c'è stato l'altra sera a Milano tra Andrea e Giulia fosse l'antipasto di un loro ennesimo riavvicinamento, si sbagliava di grosso: l'influencer è innamorata pazza del suo Iannone, che era assente al party della Fashion Week soltanto perché impegnato ad Aragon con la Moto GP.

I gossip sui "Damellis", però, non sono finiti qui: notizia di ieri, 19 settembre, è che Damante sarà uno degli ospiti della seconda puntata di Verissimo. Silvia Toffanin, dopo aver intervistato la De Lellis una settimana fa, accoglierà in studio il protagonista di "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza".

Per la prima volta da quando è uscito questo chiacchierato romanzo, dunque, il dj rilascerà delle dichiarazioni sui tradimenti che ha fatto all'ex fidanzata, sul tira e molla che hanno vissuto fino a luglio scorso e sul pensiero che ha oggi su Giulia e sulla sua nuova vita amorosa accanto all'ex amico Iannone.