Greg Walker, sceneggiatore di Titans, aveva già rivelato nel recente passato come questa seconda stagione avesse apportato importanti cambiamenti. Tra questi, era incluso anche il passaggio di Dick Grayson da primo Robin (sostituito adesso da Jason Todd) a Nightwing. Il personaggio è ora confermato e su Twitter sono state postate alcune foto del vigilante in azione sul set.

Nel ruolo di Nightwing dovrebbe esserci sempre l'attore australiano Brenton Thwaites, lo stesso che interpreta Dick, oramai allontanatosi dalla figura paterna (ma allo stesso tempo oppressiva) di Bruce Wayne e messosi in proprio in qualità di detective e mentore dei Teen Titans.

Nelle immagini rese note su Twitter è difficile affermare se colui che appaia nelle vesti di Nightwing sia lo stesso Thwaites oppure uno stuntman. In effetti, le immagini riprendono l'attore di spalle non chiarendone quindi l'identità.

Titans: le foto di Nightwing entusiasmano i fan

Le immagini di Nightwing postate sui social sono riuscite ad entusiasmare i fan della Serie TV statunitense e gli appassionati dell'universo DC in generale. Da tempo si attendeva la "trasformazione" di Dick Grayson da Robin a Nightwing come nei fumetti originali e finalmente il sogno dei telespettatori è destinato ad avverarsi.

Ricordiamo come Titans sia un serial distribuito negli USA dalla piattaforma streaming DC Universe. La seconda stagione della serie ha debuttato in data 6 settembre 2019. Una stagione molto attesa, anche per la presenza di Bruce Wayne, interpretato dall'attore britannico Iain Glenn, già visto nella fortunata serie de Il Trono di spade.

Il debutto di Superboy

Oltre a Nightwing, nella seconda stagione di Titans è confermata la presenza del personaggio di Jon Kent (Superboy).

Il character era stato in realtà già introdotto nell'easter-egg post-credits dell'ultimo episodio della stagione 1. Superboy avrà il volto dell'attore Joshua Orpin. Nella serie fumettistica, il supereroe nasce come clone di Clark Kent, alias Superman, creato all'interno dei torbidi laboratori Cadmus. Un altro personaggio vicino all'uomo d'acciaio che potrebbe debuttare in Titans 2 dovrebbe essere Lex Luthor, storica nemesi del potente alieno proveniente dal pianeta Krypton.

Il cast della serie

Nel cast della seconda stagione di Titans troviamo Brenton Thwaites (interpretante Dick Grayson), Teagan Croft (Raven), Anna Diop (Starfire), Minka Kelly (Dove), Alan Ritchson (Hawk), Rian Potter (Beast Boy), Chelsea Zang (Rose Wilson), Curran Walters (Jason Todd), Iain Glenn (Bruce Wayne), Josua Orpin (Jon Kent/Superboy) ed Esai Morales (Slade Wilson/Deathstroke).