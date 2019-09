Una nuova coppia potrebbe essere nata: riprendendo tutti gli indizi provenienti dal web, non è da escludere che Guendalina Canessa e Andrea Damante abbiano trascorso del tempo insieme. A confermare tale ipotesi ci sono delle immagini che ritraggono l'ex gieffina mentre posta delle Instagram Story in una terrazza che pare essere proprio quella dell'ex tronista di Uomini e Donne. Ma non solo anche gli indumenti indossati da Guendalina fanno credere che tra i due giovani sia nata una relazione: si tratta di amicizia o qualcosa di più?

Andrea e Guendalina insieme

Mentre Andrea Damante si ritrova a dover parlare della sua precedente relazione con Giulia De Lellis, dopo le dichiarazioni fatte da quest'ultima attraverso il suo libro, un nuovo Gossip ha travolto l'ex tronista.

A lanciare la 'bomba' è stata Deianira Marzano: l'opinionista del web ha fatto notare che durante un'intervista radiofonica, Damante ha affermato di aver passato una 'notte di fuoco' [VIDEO].

La frase sarebbe passata inosservata se non fosse che proprio in quel frangente, Guendalina Canessa si è mostrata sui social nella terrazza che pare essere proprio quella della casa di Andrea mentre indossa una maglia dell'ex tronista.

Collegando tutti i fattori, gli utenti del web hanno creduto subito che tra i due ci sia più di una semplice amicizia, anche se appare molto strano che l'ex gieffina si sia avvicinata al Damante viste le sue dichiarazioni all'indomani della scoperta dei tradimenti del giovane dj veronese ai danni della bella Giulia De Lelllis.

Difendendo l'influencer, la Canessa aveva apostrofato in modo tutt'altro che carino Andrea, disapprovando in toto il suo comportamento. Non è tutto, perché Guendalina, direttamente dal luogo delle sue vacanze, aveva ammesso di approvare il ritorno di fiamma, che poi si è concluso velocemente, tra Giulia e Andrea proclamando che l'amore è più importante di tutto.

Amicizia o flirt in corso?

Dunque, la domanda che aleggia è sul web è: cosa potrebbe essere accaduto per far cambiare idea a Guendalina in modo così radicale e repentino se ci fosse davvero un flirt in corso?

I diretti interessati non si sono espressi in merito, preferendo osservare il silenzio, ma non è escluso che ben presto uno dei due, o entrambi, non intervengano, magari proprio sui social, per chiarore le rispettive posizioni mettendo a tacere i pettegolezzi in un senso o nell'altro.

Magari i due erano insieme prima di un evento, ma tutto resta nel campo delle possibilità. Solo Andrea e Guendalina potranno chiarire i fatti: i fan non vedono l'ora di poter capire cosa sta succedendo nella realtà.

Nel frattempo Andrea sarà ospite della puntata di Verissimo del 21 settembre: ai microfoni di Silvia Toffanin, finalmente potrà dire la sua sulle dichiarazioni della ex.