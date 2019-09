Manca sempre meno all'uscita del primo libro di Giulia De Lellis, 'Le corna stano bene su tutto. Ma io stavo meglio senza', e cresce l'attesa dei fan che non vedono l'ora di leggere per intero il testo che ha come argomento principale la fine del suo amore con Andrea Damante, avvenuto in seguito al tradimento perpetuato dall'ex tronista di Uomini e donne ai danni dell'influencer. Se è stata la diretta interessata a mostrare alcuni stralci del testo, destando se possibile ancor più curiosità tra i follower, adesso Giulia ha voluto chiarire bene il motivo per cui ha scritto il libro e ha cercato di sedare alcune polemiche che si sono sviluppate sul web.

Giulia: 'Dolore quasi mortale'

'Sulle basi del nulla si tirano delle conclusioni che non hanno minimamente senso' ha detto Giulia rivolgendosi ai follower con una Story su Ig dopo che alcune parti del suo libro che lei ha sfogliato sono state lette fuori dall'intero contesto. Insomma, la De Lellis ha invitato tutti a leggere la sua opera o quantomeno a non parlarne se non si conosce bene l'argomento.

Le parole dell'influencer sono legate alle polemiche che hanno visto il web scagliarsi contro Andrea Damante dopo che è stato messo in rilievo un passaggio del testo in cui si evince che l'ex tronista di Uomini e Donne spingeva Giulia a stare fin troppo attenta alla forma fisica.

Ma non è tutto, perché facendo leva sulla curiosità che aumenta di giorno in giorno, la De Lellis ha precisato l'argomento del libro qualora a qualcuno non fosse ancora chiaro.

'Parla di un amore grande che ho provato, di un dolore assurdo, quasi mortale che però ho superato', ha detto l'ex corteggiatrice che ha poi aggiunto di aver incluso tutte le fasi da lei vissute e superate per andare avanti con la sua vita.

Il messaggio del libro: 'Alla fine una luce c'è'

Successivamente Giulia ha aggiunto che la sua intenzione non è quella di fare Gossip, ma piuttosto quella di dimostrare che nonostante i periodi difficili e a volte anche lunghi alla fine si può trovare una soluzione per riprendersi.

'Vi posso garantire che alla fine c'è una luce. Se l'ho trovata io, la può davvero trovare chiunque', ha concluso l'influencer non prima però di aggiungere un particolare molto importante.

'Chi di dovere' è stato informato del libro: Giulia quindi, senza fare il nome di Andrea Damante, ha precisato che il diretto interessato sapeva già che suo malgrado sarebbe stato il protagonista dell'opera che uscirà in libreria il prossimo 17 settembre.

Adesso non resta che attendere di poter sfogliare il libro per sapere tutti i particolari di una storia d'amore, finita non troppo bene, tra le più seguite degli ultimi anni.