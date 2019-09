Tutto pronto per il debutto del nuovo programma ideato da Maria De Filippi, 'Amici Celebrities,' che vedrà la messa in onda della prima puntata oggi 21 settembre a partire dalle 21:20 circa su Canale 5. Stando alle anticipazioni, 12 concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport si metteranno i gioco e si cimenteranno in prove di ballo e canto. Come nella versione tradizionale di Amici, i protagonisti saranno divisi in due squadre, quella dei bianchi e quella dei blu, capitanati da due ex allievi della scuola, Giordana Angi e Alberto Urso e giudicati da una giuria composta da tre giudici.

Già nella puntata di questa sera, da quanto si apprende, due concorrenti verranno eliminati.

Amici Celebrities, la De Filippi conduce la 1^ puntata del 21 settembre

Prende il via oggi 21 settembre su Canale 5 la primissima edizione di Amici Celebrities, che vedrà dodici concorrenti Vip mettersi alla prova in prove di canto e di ballo, proprio come gli allievi dell'edizione tradizionale. A condurre le prime puntate vi sarà l'ideatrice del programma Maria De Filippi che lascerà poi il posto a Michelle Hunziker, al momento impegnata con la nuova stagione di Striscia la notizia.

Grande attesa per la puntata d'esordio, che vedrà i concorrenti Vip esibirsi sul palco in vesti diverse da quelle in cui siamo abituati a vederli e che verranno giudicati da una giuria d'eccezione, composta da Platinette, Giuliano Peparini e Ornella Vanoni.

Doppia eliminazione nella puntata del 21 settembre

L'attesa per la messa in onda della prima puntata sta per finire e questa sera, a partire dalle 21:20 circa, si scoprirà di più sui dodici allievi; nella squadra bianca capitanata da Giordana vi saranno, tra gli altri, Filippo Bisciglia, Ciro Ferrara e Masimiliano Varrese, mentre nei blu Emanuele Filiberto di Savoia, Laura Torrisi e Joe Bastianich.

I concorrenti, sotto la guida attenta dei loro coach, si sono preparati nelle varie prove di danza e canto e il risultato dei loro sforzi verrà premiato o meno dalla giuria speciale. Dalle anticipazioni è emerso che, già nella prima puntata, vi sarà una doppia eliminazione. Due concorrenti quindi, saranno costretti ad abbandonare la gara, a poche ore dal debutto.

Appuntamento quindi per sabato 21 settembre in prima serata su Canale 5, per conoscere meglio i dodici Vip pronti a mettersi in gioco nella versione Celebrities e per scoprire chi saranno i primi due eliminati di questa prima edizione.

Ricordiamo che sia sul sito Mediaset Play che su Witty tv, sarà possibile rivedere quanto andrà in onda oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.