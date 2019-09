Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra arrivato alla tredicesima stagione in Spagna. Gli spoiler degli episodi 21 e 22 settembre su Canale 5, rivelano che la deposizione di Don Anselmo davanti al sergente Cifuentes metterà nei guai Don Berengario e Carmelo Leal.

Il Segreto, puntata 21 settembre: Don Anselmo interrogato da Cifuentes

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti l'episodio in onda sabato 21 settembre alle ore 15:10 su Canale 5, rivelano che lo sceriffo Meliton sarà molto triste per non essere riuscito a vincere il concorso di miglior tutore dell'ordine.

Per questo motivo, Tiburcio, Dolores ed Hipolito (Selu Nieto) cercheranno di stargli vicino e consolarlo. Purtroppo l'uomo di legge sembrerà molto abbattuto, tanto da andare a rinchiudersi in municipio. Qui sarà raggiunto da Cifuentes, il quale deciderà di sottoporre Don Anselmo (Mario Martin) ad un interrogatorio in merito ai fatti successivi alla liberazione di Julieta Uriarte (Claudia Galan) grazie a Don Berengario e Carmelo Leal.

Nel frattempo Adela, il sindaco e Irene Campuzano si getteranno a capofitto nell'organizzazione delle nuove nozze di Elsa. A tal proposito, la Laguna troverà il nuovo sposo al telefono con un misterioso interlocutore. In questo frangente, l'ex di Isaac capirà che Fernandez le sta nascondendo qualcosa dal suo atteggiamento.

Puntata 22 settembre: Antolina gelosa di Elsa

Nel nuovo episodio de Il Segreto di domenica 22 settembre, in onda a partire dalle ore 16:10 su Canale 5, Tiburcio tenterà in tutti i modi di tirare su il morale a Meliton che apparirà inconsolabile per non essere riuscito a vincere un importante premio della regione.

Alla fine, gli amici gli consegneranno una placca e un diploma che gli lenirà in parte il suo dispiacere. Antolina Ramos (Maria Lima), nel frattempo sarà molto gelosa del fatto che Elsa stia per convolare a giuste nozze con Alvaro. La donna, infatti, soffre per la mancanza di attenzioni da parte di Isaac. Alla Casona, Maria Castaneda (Loreto Mauleon) si getterà anima e corpo nei lavori di restaurazione della sua nuova abitazione con Roberto. A tal proposito, il Sanchez l'asseconderà in ogni suo desiderio.

Don Berengario e Carmelo vicini ad essere smascherati

Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) si sentirà in colpa per quello che è accaduto alla Uriarte. Infatti pensa che non le sarebbe accaduto niente se non l'avesse sbattuta fuori dalla tenuta. Don Anselmo, invece, sarà costretto a fornire una versione diversa da quella di Carmelo. Per questo motivo la situazione del Leal e di Don Berengario si complicherà a dismisura, tanto da essere sul punto di essere scoperti dalle guardie civili.