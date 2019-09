Nuovo spazio con le notizie de Il Segreto, la soap opera iberica che continua a tenere alta l'attenzione dei fan italiani, nonostante la puntata serale di ieri sera non abbia convinto in termini di ascolti. Gli spoiler delle nuove puntate, trasmesse giovedì 19 e venerdì 20 settembre alle ore 16:10 su Canale 5, si soffermano su Elsa Laguna, Isaac Guerrero, Alvaro Fernandez e Antolina Ramos, i quali stanno dando vita ad un vero e proprio quadrilatero amoroso. A tal proposito, il falegname perderà completamente il lume della ragione quando scoprirà che l'ex fidanzata ha deciso di sposarsi di nuovo.

Il Segreto, puntata 19 settembre: Isaac non si fida di Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alla nuova puntata di giovedì 19 settembre su Canale 5, annunciano tanti colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, Carmelo e Don Berengario scopriranno che Saul è intenzionato a sapere cos'è successo a Julieta durante il sequestro. In questo frangente, l'Ortega apprenderà che sua moglie è stata violentata dai Molero.

Intanto Isaac proverà nuovamente a convincere Elsa che Alvaro (Alessandro Bruni) è un truffatore. Ma la Laguna continuerà a fare di testa sua. Allo stesso tempo, Fernando Mesia (Carlos Serrano) e Francisca Montenegro avranno un duro confronto dove quest'ultima gli ordinerà di lasciare la sua casa e la cittadina iberica. Nel frattempo l'ex fidanzata del Guerrero sarà sempre più decisa a rispondere affermativamente alla proposta di nozze di Fernandez.

Puntata 20 settembre: il Guerrero apprende le nuove nozze di Elsa

Nella puntata de Il Segreto di venerdì 20 settembre, Elsa (Alejandra Meco) deciderà di comunicare a tutti gli amici che presto diventerà la moglie del medico condotto. Una notizia che rallegrerà moltissimo Antolina (Maria Lima) mentre Isaac andrà letteralmente su tutte le furie, in quanto certo che il dottore sia un farabutto. Intanto Carmelo Leal (Raul Pena) preferirà non allarmare Don Berengario sulle ulteriori indagini per il ritrovamento dei corpi di Lamberto ed Eustaquio Molero.

Un quotidiano, invece, pubblicherà un articolo falso sull'avvistamento di questi ultimi fuggiti in Francia. Allo stesso tempo, il sergente Cifuentes non crederà che questa pista sia vera, tanto da mettere gli occhi addosso al povero collega di Don Anselmo.

Alla Casona, Fernando metterà Prudencio (Jose Milan) male davanti agli occhi di Francisca (Maria Bouzas), dicendole che non mantiene mai un patto.

Infine Dolores userà la sua irruenza per rivelare al Guerrero che presto la Laguna diventerà la signora Fernandez. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi, ricordando che per rivedere le puntate vi basterà collegarsi alla piattaforma gratuita "Mediaset Play".