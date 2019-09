Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, punta di diamante di Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda domenica 29 e lunedì 30 settembre, annunciano una grandissima delusione per Elsa Laguna. Nel dettaglio, la donna scoprirà di essere stata mollata e depredata a poche ore dalle nozze da Alvaro Fernandez, fuggito nel frattempo da Puente Viejo. Un comportamento che genererà le furie di Isaac Guerrero, il quale deciderà di fare qualcosa per vendicare l'onore dell'amata.

Il Segreto, puntate 29 e 30 settembre: Isaac furioso con Alvaro

Nuovi colpi di scena entusiasmeranno i telespettatori di Canale 5 nel corso di questi ultimi giorni di settembre. Le anticipazioni, incentrare sulle puntate che andranno in onda domani 29 e lunedì 30 settembre alle ore 16:10 rivelano che il matrimonio tra Alvaro (Alessandro Bruni) e Elsa non ci sarà. La Laguna, infatti, informerà tutti i presenti che il dottore l'ha lasciata dopo averle sottratto tutti i suoi averi.

La donna, infatti, si ritroverà nuovamente sola dopo aver sperato di rifarsi un futuro accanto al dottore, dimenticandosi così di Isaac.

Inoltre sarà costretta a pagare lo stesso il banchetto di nozze, organizzato da Matias (Ivan Montes) e Marcela. A tal proposito, il Castaneda si precipiterà dal Guerrero per informarlo di quello accaduto alla figlia di Amancio, che dimostrerà di non riuscire a sopportare il dolore per l'abbandono da parte di Fernandez sull'altare.

Il falegname correrà da lei per sostenerla. Qui Isaac furioso si precipiterà a rintracciare il dottore per metterlo di fronte alle proprie responsabilità.

Nelle puntate precedenti de Il Segreto, andate in onda in questi giorni su Canale 5, Isaac ha disarmato Antolina (Maria Lima), ribadendole di non essere felice insieme a lei. Intanto Francisca (Maria Bouzas) ha organizzato un piano per togliere di mezzo Fernando e Roberto in un colpo solo.

Alvaro è partito per occuparsi delle vendite dei territori di Elsa, la quale è scoppiata in un pianto a dirotto durante la prova dell'abito da sposa.

Il fratello di Prudencio (Jose Milan) ha deciso di collaborare con la giustizia per trovare i veri colpevoli dell'omicidio dei Molero. Dolores, invece, è rimasta stupita dalla partenza precipitosa di Fernandez a meno di 48 ore dalle nozze con la Laguna.

Infine il figlio di Olmo è fuggito dalla Casona mentre Elsa (Alejandra Meco) ha ricevuto una missiva accompagnata da un bouquet di sposa. Si ricorda che per rivedere le puntate de Il Segreto, basterà collegarsi alla piattaforma gratuita e on-line di "Mediaset Play".