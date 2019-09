Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana lasceranno i telespettatori esterrefatti: la soap ideata da Aurora Guerra infatti ha ormai abituato il grande pubblico a continue emozioni e le prossime puntate confermeranno la tendenza degli sceneggiatori del Segreto a creare suspence nel proprio pubblico.

La triste storia del tentato suicidio di don Anselmo nelle anticipazioni del Segreto della prossima settimana

La vicenda spinosa che si intreccia in questa fase della trama del Segreto è senza dubbio l'indagine su Don Berengario e Carmelo per gli assassinii che si sono verificati a Ponte Viejo negli ultimi tempi: questa faccenda avrà infatti delle ripercussioni su molti dei personaggi principali della soap.

Le anticipazioni del Segreto in nostro possesso evidenziano lo stato d'animo tormentato del povero Don Anselmo che tenterà addirittura di porre fine alla sua esistenza per gli scrupoli di coscienza nati dal non aver accusato Carmelo e Don Berengario degli omicidi avvenuti: circostanza in aperto contrasto con la missione che egli si è impegnato a svolgere vestendo l'abito talare.

Per quanto riguarda gli altri personaggi della soap Saul invece sembrerà propenso a difendere con tutte le sue forze Don Berengario e proprio per questo motivo rimanderà la partenza con la sua fidanzata Julieta, che invece non vede l'ora di lasciare il paese per cercare di trovare condizioni di vita migliori altrove.

Del resto, le indagini degli uomini della Guardia Nazionale sono ormai ad un passo dal raccogliere le prove sulla colpevolezza di Carmelo negli omicidi e Saul è davvero preoccupato per la sorte che toccherà ai suoi amici, e nel corso delle prossime puntate farà il possibile per salvarli dal carcere.

Elsa non sposerà più Alvaro e crollerà emotivamente

Un'altra vicenda importante che le anticipazioni delle puntate del Segreto mettono in risalto per la prossima settimana è il fatto che il matrimonio tra Elsa ed Alvaro non si celebrerà più poiché l'uomo, dopo aver constatato che la ragazza ha mille dubbi e continui ripensamenti, le scriverà una lettera d'addio e manderà a monte le nozze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Elsa, dopo aver ricevuto dei fiori ed un biglietto d'addio da parte del suo promesso sposo Alvaro, sarà sconvolta e vinta dalla disperazion: l'unica persona che riuscirà con la sua presenza a confortarla ed evitare il peggio sarà proprio Isaac, che si renderà disponibile giorno e notte per la giovane donna, nel tentativo che la stessa possa evitare di compiere azione inconsulte, spinta dal suo cupo stato d'animo.

Prudenzio non acquisterà l'attività di Fe per paura di donna Francisca

Intanto, un'altra storia verrà narrata nelle prossime puntate del Segreto: Prudenzio si dichiarerà infatti intenzionato a rilevare immediatamente l'attività di Fe, ma non riuscirà a farlo perché si sentirà intimorito dal timore di una reazione violenta ed incontrollabile da parte della terribile donna Francisca Montenegro.