Le trame de Il Segreto in arrivo dalla Spagna hanno dell'incredibile. Nel dettaglio, Marcela Del Molino sarà al centro delle vicende ambientate a Puente Viejo. La figlia di Paco, infatti, inizierà una relazione clandestina con Tomas de Los Vivos, un nuovo personaggio che arriverà durante l'allontanamento forzato di Matias Castaneda dal borgo iberico.

Il Segreto al via la dodicesima stagione in Spagna

Clamorosi colpi di scena arrivano dall'inizio della dodicesima stagione de Il Segreto, attualmente in onda in Spagna.

Le anticipazioni svelano che Marcela tradirà suo marito con una new entry dello sceneggiato iberico.

Come saprete l'undicesima stagione ha chiuso i battenti con l'uscita di scena di tantissimi personaggi tra cui Maria, Fernando (Carlos Serrano), Severo, Carmelo Leal (Raul Pena) e Irene Campuzano (Rebeca Sala). Se Donna Francisca e Raimundo si sono trasferiti momentaneamente a Madrid in seguito all'incendio della Villa ad opera di Fernando, la figlia di Paco Del Molino, il Castaneda e Mauricio hanno deciso di rimanere fedeli a Puente Viejo.

Marcela inizia una tresca con Tomas

Dagli spoiler spagnoli de Il Segreto, in onda a settembre su Antena 3, si evince che Mauricio Godoy diventerà sindaco di Puente Viejo dopo essere tornato dal viaggio in America a trovare Fe a Montevideo mentre i telespettatori scopriranno che Matias è finito in carcere. Nel frattempo a Puente Viejo, Marcela deciderà di non attendere il ritorno del marito, tanto da accettare la corte di un nuovo arrivato.

Infatti inizierà una tresca con Tomas de Los Vivos, il figlio della Marchesa, acerrima nemica di Ignacio Solozabal. Ma ecco che alla locanda comparirà il Castaneda, totalmente cambiato. In questo frangente, la Del Molino apparirà in imbarazzo, tanto da restare molto fredda dinanzi alle dimostrazioni d'affetto del consorte.

Matias torna a Puente Viejo, la Del Molino divisa tra due uomini

Dall'altro canto, il de Los Vivos dimostrerà di essere molto geloso, tanto da voler troncare la relazione clandestina con Marcela.

Proprio quest'ultima ripenserà ai bei momenti del matrimonio trascorso con il Castaneda, che purtroppo ha tradito in quanto sentitasi abbandonata da tutti. Matias, invece, dimostrerà di nascondere un segreto. L'uomo, infatti, inizierà a simpatizzare per un gruppo ribelle, tanto da prendere accordi con Alicia, la figlia della famiglia Urrutia. Nel frattempo la Del Molino apparirà sempre più divisa tra il nuovo amore e quello del padre di sua figlia.

A tal proposito, quest'ultimo continuerà a non accorgersi delle ultime novità accadute a Puente Viejo. La coppia riuscirà a superare la crisi? In attesa di scoprirlo, si precisa che per assistere a questi episodi de Il Segreto dovremo attendere ancora sette mesi circa.