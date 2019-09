Un nuovo appuntamento con la soap Il segreto attende i telespettatori nel corso del pomeriggio di lunedì 30 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10. Molti colpi di scena e intrighi terranno con il fiato sospeso i fan della soap iberica, soprattutto dopo quanto accaduto ad Elsa la quale, come sappiamo, è stata ingannata e tradita dal suo promesso sposo. Il dottor Alvaro infatti è fuggito proprio il giorno delle nozze, lasciandola sola e senza denaro e sarà Isaac a tentare di risollevare il morale alla Laguna.

Il giovane carpentiere deciderà di mettersi sulle tracce del medico, in modo da vendicarsi dell'uomo per quanto fatto ad Elsa. Saul intanto comunicherà a don Berengario e Carmelo il suo piano per salvarli dalla galera.

Il segreto, anticipazioni: Isaac sulle tracce di Alvaro

Un nuovo ed avvincente episodio andrà in onda lunedì 30 settembre e dove vedremo la reazione di Elsa dopo l'annullamento delle nozze con Alvaro, con il medico che non solo l'ha ingannata, ma è fuggito rubandole tutto il suo denaro.

Una batosta per la Laguna, che credeva di aver finalmente trovato un nuovo amore dopo Isaac e che era pronta finalmente a ricominciare una nuova vita. Peccato che l'aitante medico si sia rivelato solo un cacciatore di dote e che abbia ingannato tutti con i suoi modi affabili e gentili. Sarà Isaac a cercare di risollevare il morale alla Laguna, la quale però sarà sempre più disperata e farà fatica a riprendersi.

Proprio il carpentiere sarà deciso a ritrovare Alvaro per vendicare l'onore della sua amata e si metterà sulle sue tracce. Riuscirà a scoprire dove si nasconde?

Anticipazioni del 30 settembre: Saul vuole accusarsi dell'omicidio dei Molero

Lunedì 30 settembre riprende una nuova settimana di programmazione de Il Segreto e che vedrà al centro dell'attenzione non solo la vicenda legata ad Elsa, ma anche quella di Saul e Julieta, i quali vorranno togliere dai guai Carmelo e don Berengario.

Saul infatti intenderà auto accusarsi dell'omicidio dei Molero, scagionando in questo modo il sindaco e il parroco. Il piano dell'Ortega prevede la confessione dell'omicidio al sergente e subito dopo la sua fuga da Puente Viejo con Julieta. Carmelo e don Berengario si mostreranno perplessi, anche se Adela li spingerà ad accettare la proposta dell'amico. Aria di novità anche per Prudencio, il quale mediterà di lasciare la Villa e ne parlerà prima con Raimundo.

Come reagirà donna Francisca alla notizia?

Questo è molto altro nel nuovo episodio de Il segreto in onda il prossimo 30 settembre su Canale 5, a partire dalle 16:10, dove scopriremo se Isaac riuscirà a sapere dove si nasconde il dottor Alvaro.