La seconda puntata di Amici Celebrities non è stata esente da scontri talvolta molto accesi che hanno coinvolto non solo le due squadre partecipanti ma anche i giudici del talent chiamati ad esprimere un parere sulle varie esibizioni. Le discussioni questa volta, non hanno risparmiato neanche la stessa conduttrice Maria De Filippi che, ha avuto un diverbio accesissimo con Filippo Bisciglia, noto al pubblico per essere da ben sei anni il conduttore di Temptation Island.

Tra i due, si è sfiorata la lite. Ma, il confronto o per meglio dire lo scontro più forte a colpi di aspre critiche c'è stato sul finire della puntata e ha visto protagonisti il critico musicale Platinette e il giudice di Master Chef Joe Bastianich. I due, non se le sono certo mandate a dire. Ma, vediamo esattamente quello che è successo pochi minuti prima della fine della seconda puntata che ha visto ospiti Alessandra Amoroso che ha cantato: "Mambo salentino" ed Irama che ha ricevuto dalla De Filippi il disco di platino.

Platinette: 'Joe Bastianich vada a fare un programma di cucina'

Terminate le sfide tra la squadra dei bianchi e quella dei blu, è arrivato il momento della seconda eliminazione. Ad abbandonare il programma è stato Joe Bastianich. Le sue esibizioni, non sono piaciute a Platinette che gli ha addirittura detto di non avere talento musicale. Tra i due, come si è potuto evincere già dalla prima puntata, non è mai corso buon sangue.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

Il critico musicale, che a quanto pare non apprezza le doti canore di Bastianich, gli ha detto: "ma vada a fare un programma di cucina, io esprimo un giudizio perché mi occupo di musica da cinquant'anni. Quindi, non mi giudichi incompetente. Ciascuno faccia il suo mestiere." Ovviamente, queste affermazioni non sono andate giù al giudice di Master Chef che di certo non è rimasto in silenzio ma, rispondendo a tono si è rivolto a Platinette ha detto: "Se pensi di bloccarmi non ci riuscirai."

La discussione tra i due, è andata avanti fino alla fine della trasmissione con dure critiche.

Platinette ad un certo punto ha aggiunto: "La sua presunzione, è molto più in là del suo talento. Lei non è un artista." Ad eliminazione avvenuta, è stata la stessa Maria De Filippi a prendere la parola in difesa del giudice di Masterchef. La conduttrice rivolgendosi a Platinette ha detto che quella di Joe Bastianich è davvero una passione per la musica e per il canto e che non aveva alcuna ragione di mettersi in discussione davanti a tutti.

Platinette ha annuito e così è terminata la seconda e davvero accesa puntata di Amici Celebrities che ha visto eliminata, oltre a Bastianich, l'attrice della seguitissima serie TV Gomorra Cristina Donadio.