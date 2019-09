Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato che ogni pomeriggio intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le trame delle puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia, rivelano che Isaac Guerrero avrà una pensante discussione con Antolina Ramos, dove le farà presente di aver scoperto la sua vera natura diabolica.

Il Segreto: Alvaro rivela ad Isaac che sua moglie l'ha ingannato

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate in programma nelle prossime settimane di programmazione si soffermano su Isaac che sarà sempre più vicino a smascherare la moglie.

Tutto inizierà quando Alvaro (Alessandro Bruni) abbandonerà Puente Viejo dopo aver lasciato e derubato Elsa (Alejandra Meco) poco prima dalla nozze. Un comportamento che genererà la furia del Guerrero, il quale deciderà di mettersi sulle sue tracce.

Durante l'incontro, Fernandez confesserà di aver speso tutti i soldi della Laguna. Inoltre lo avviserà di essere a conoscenza di un dettaglio del suo triste matrimonio con Antolina.

Ebbene sì, Isaac apprenderà che la Ramos quando aveva perso il bambino era incinta di solo 3 mesi; motivo per il quale non poteva essere il padre del bebè. Di conseguenza, il Guerrero capirà di essere stato incastrato dalla moglie, che gli aveva fatto credere di essere in stato interessante alla celebrazione del sacramento. L'ex di Elsa, a questo punto, si precipiterà a Puente Viejo per avere un chiarimento con lei.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il Guerrero sbugiarda Antolina

Nelle nuove puntate de Il Segreto, Isaac accuserà Antolina (Maria Lima) di aver usato degli stratagemmi per legarlo a sé. Inoltre la riterrà una persona poco attendile all'opposto di Elsa. Nonostante tutto, il Guerrero non soddisfatto comincerà a fare delle indagini per capire se la Ramos era in realtà incinta di tre o sei mesi di gestazione, quando aveva abortito. Il referto dei medici confermerà la rivelazione di Alvaro Fernandez, se la Ramos non persistesse nella sua tesi. Inoltre la rivale di Elsa farà la vittima durante una cena in presenza di Marcela (Paula Ballesteros) e Matias (Ivan Montes).

La Ramos era incinta di Juanote

Sarà il dottor Zabaleta (Miguel Mota) a chiarire una volta per tutte il mistero sulla gravidanza della furba biondina. Infatti confermerà ad Isaac che la Ramos prima di abortire le aveva chiesto informazioni su una malattia genetica che colpiva tutti i figli maschi di una famiglia di un paesello vicino a Puente Viejo. Il Guerrero, a questo punto, capirà che il padre del nascituro era probabilmente Juanote, un uomo gravemente malato.

Per questo motivo l'uomo si recherà alla sua ricerca sperando che sia sempre vivo a causa delle sue condizioni di salute. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle avventure ambientate a Puente Viejo.