La prima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne ha confermato le aspettative della vigilia ovvero la scelta di Giulio Raselli come nuovo tronista (al fianco di Sara Tozzi, Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche). Balzato alle cronache nella scorsa edizione del programma, in qualità di corteggiatore di Giulia Cavaglià, Giulio si era fatto conoscere meglio dal pubblico di Canale 5 in estate, partecipando anche a Temptation Island.

Qui, si era avvicinato molto alla single Sabrina Martinengo che aveva perso la testa per lui, salvo poi tornare tra le braccia del fidanzato Nicola Tedde. Nei trascorsi di Raselli c'è dunque una prima partecipazione a Uomini e donne, quando era sceso per corteggiare Giulia Cavaglià. Quest'ultima gli aveva preferito Manuel Galiano anche se poi con lui la storia era durata solo un paio di settimane. Proprio per questo, un like dell'ex tronista farebbe pensare ad un suo sorprendente pentimento.

Il like inaspettato di Giulia Cavaglià

Giulio Raselli sembrava essere il preferito di Giulia Cavaglià durante la sua prima esperienza a Uomini e donne in qualità di corteggiatore. Lei, però, aveva capovolto i pronostici della vigilia preferendogli Manuel Galiano con il quale aveva concluso qualsiasi frequentazione dopo breve tempo. Già in estate si era diffuso il rumor secondo il quale Giulia e Giulio avessero ripreso a vedersi, anche se tale indiscrezione era stata prontamente smentita dai diretti interessati.

Successivamente si era parlato di un flirt dell'ex tronista torinese con un calciatore, Pietro Zamas, avvistato spesso in sua compagnia come immortalato da alcune Instagram Stories di amici. Ma anche questa relazione sarebbe giunta al termine e la Cavaglià sarebbe oggi pronta per una nuova avventura. Come mostrato dal Vicolo delle News, infatti, Giulia ha messo un like inaspettato ad un commento riguardante un suo ritorno a Uomini e donne in qualità di corteggiatrice.

La Cavaglià potrebbe tornare per Giulio Raselli

Il pubblico di Uomini e donne è sempre attento, come confermato dallo scalpore diffusosi dopo il like aggiunto da Giulia Cavaglià ad un commento riguardante Giulio Raselli. In particolare esso riportava: "Sarà nel trono quest'anno e chissà a qualche colpo di scena nell'andare a corteggiarlo. Nella vita l'orgoglio va messo da parte per amore". Vedremo dunque presto partecipare Giulia al Trono Classico?

Fino ad ora i corteggiatori scesi per i nuovi tronisti non sono volti noti, anche se le cose potrebbero cambiare già nel corso delle prossime registrazioni. Oltre alla torinese, si vocifera che anche Giordano Mazzocchi potrebbe scendere di nuovo le scale degli studi Elios per conoscere meglio Sara Tozzi.