Tanti colpi di scena accadranno nella soap opera de Il Segreto in questa ultima settimana di settembre. Le trame delle puntate in onda venerdì 27 e sabato 28 settembre dopo l'appuntamento con Uomini e Donne rivelano che la partenza di Alvaro Fernandez provocherà le perplessità di Elsa Laguna e Consuelo, le quali cominceranno a dubitare della sua buona fede dopo essere state influenzate dalla madre di Hipolito. Fernando Mesia, invece, lascerà Puente Viejo per qualche tempo.

Il Segreto, puntata 27 settembre: Alvaro lascia Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alla puntata di venerdì 27 settembre, rivelano che Isaac riuscirà a fermare il folle gesto di Antolina. Inoltre le ribadirà di non amarla e di essere stufo delle sue scenate di gelosia. Intanto Saul (Ruben Bernal) non accetterà di trasferirsi lontano da Puente Viejo insieme a Julieta Uriarte (Claudia Galan).

Più tardi, l'Ortega chiederà al sergente Cifuentes di collaborare sulle indagini dell'omicidio di Eustaquio e Lamberto Molero.

Alla Villa, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) studierà un piano per sbarazzarsi sia di Roberto Sanchez che di Fernando Mesia (Carlos Serrano). Alvaro Fernandez, invece, si allontanerà per due giorni dal borgo con la scusa di vendere i territori appartenuti ad Elsa mentre le autorità permetteranno a Tiburcio di continuare nelle ricerche personali del leone Pancho. Infine la Laguna sarà assalita da un attacco di panico durante la prova dell'abito da sposa ed i conseguenti preparativi del banchetto nuziale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Puntata 28 settembre: Consuelo e Elsa dubitano di Fernandez

Nella puntata de Il Segreto, trasmessa sabato 28 settembre, Dolores dimostrerà di avere dei dubbi sul viaggio di Alvaro proprio a pochi giorni dalle nozze, tanto da riferirlo a Matias (Ivan Montes) e Marcela. Anche Elsa e Consuelo saranno influenzate dalla supposizione della madre di Hipolito. In questo frangente, la Laguna rivelerà di aver mentito sulle sue reali condizioni economiche.

Inoltre la giovane racconterà di aver dato una procura a Fernandez per vendere tutte le sue proprietà immobiliari.

Ascoltata questa confessione, la Del Molino e Consuelo cominceranno a nutrire sempre più dubbi sull'onestà del medico. Allo stesso tempo, Mauricio Godoy (Mario Zorilla) avviserà Fernando del piano della matrona. Per questo motivo, il Mesia deciderà di scappare da Puente Viejo. Prudencio Ortega (Jose Milan), intanto, chiederà alla Montenegro il permesso di andare via, se quest'ultima non si rifiutasse.

Infine Elsa (Alejandra Meco) riceverà una lettera da Alvaro (Alessandro Bruni) accompagnata da un bouquet da sposa. Quale sarà il contenuto della missiva? Non ci resta che attendere l'appuntamento de Il Segreto di domenica 29 settembre.