Un ritorno di fiamma tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti dopo Temptation Island Vip è una cosa impossibile: a dichiararlo sono stati i diretti interessati che sono stati intervistati da Uomini e Donne Magazine. I due non si sono risparmiati frecciatine e battutine al veleno: d'altra parte, dopo il modo in cui si sono detti addio al falò di confronto, pensare che ci fossero i margini per una riconciliazione era praticamente impossibile.

Ma a togliere ogni eventuale dubbio ci hanno pensato proprio i protagonisti della vicenda che hanno messo un sigillo con la parola 'fine', salvo sorprese, ad una relazione durata per ben tre anni.

Nathaly: 'Per me Andrea è morto'

Nathaly ha visto delle immagini troppo dure da mandare giù a Temptation Island Vip: il falò di confronto con l'ormai ex fidanzato Andrea, oltre ad essere stato molto duro, tanto da attirare le critiche del web nei confronti di Ippoliti, ha portato alla conclusione di un amore che era arrivato al suo punto più basso.

Intervistati dal Magazine ufficiale di Uomini e Donne, i due si sono rivolti pensieri molto aspri che non lasciano spazio a dubbi. ''Per me Andrea è morto. Non voglio neanche incontrarlo per strada'', ha affermato la Caldonazzo senza mezzi termini. La donna è certa che, sebbene stia elaborando la fine di una storia, adesso si sente pronta a rinascere. Ciò che più l'ha ferita è stato vedere Andrea così vicino ad una ragazza giovane come la tentatrice Zoe.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Di 25 anni più piccola di lui, la Mallucci ha colpito subito Andrea, il quale ha affermato durante l'intervista di aver avuto voglia di baciare la single, ma che ha preferito non farlo per poter approfondire la conoscenza con lei una volta fuori dal programma. È quindi più che possibile che tra Zoe e Andrea, il quale ha sottolineato che si tratta per lui della prima volta nella vita in cui ha a che fare con una donna molto più piccola di lui, possa nascere una relazione seria. Il loro avvicinarsi non era dovuto alla presenza delle telecamere, ma ad un reale interesse.

Andrea: 'Nathaly? Per me è stata distruttiva'

Inoltre, Andrea ha affermato che Nathaly non è la donna giusta per lui: si sarebbe aspettato che dopo tre anni insieme, la Caldonazzo difendesse la loro relazione invece di parlare male di lui. ''Non è la donna che fa per me'', ha detto Andrea di Nathaly, definita come una "persona distruttiva" per la sua vita. Insomma, i due ex non si sono risparmiati accuse reciproche e hanno affermato senza alcun dubbio che ormai la storia è finita.

Non è escluso che i due daranno ulteriori dettagli sulla fine della loro relazione durante un'ospitata a Uomini e Donne: la loro storia ha attirato non poco l'attenzione durante la permanenza nel villaggio in Sardegna. Il pubblico è curioso inoltre di sapere se Zoe e Andrea sono ufficialmente fidanzati: presto arriveranno tutte le risposte necessarie.