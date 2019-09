Temptation Island Vip 2019 è ormai entrato nel vivo con quattro coppie rimaste in gioco. I colpi di scena nella prossima puntata che andrà in onda il prossimo lunedì 30 settembre 2019 non mancheranno di certo. Continueremo a seguire le emozioni altalenanti delle restanti coppie di fidanzati. Intanto, durante la puntata di lunedì scorso, 23 settembre 2019, una coppia è arrivata al culmine durante il falò di confronto immediato: parliamo di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

Temptation Island, nessun riavvicinamento tra Nathalie e Andrea

Entrata molto innamorata ed unita, dopo tre anni di fidanzamento, la coppia composta da Nathalie e Andrea è arrivata a dirsi addio. Dopo ripetuti video, la bella bionda non ha retto la delusione per il comportamento dell'ormai ex fidanzato in atteggiamenti troppo intimi con la single Zoe. È così che, dopo l'ennesimo video, ha richiesto ad Alessia Marcuzzi il falò immediato di confronto.

La coppia, evidentemente già fragile, non ha retto al reality e, dopo un'accesa discussione, Nathalie si è alzata dicendo addio alla sua storia d'amore.

Uomini e Donne Magazine: la Caldonazzo non dà speranza alla relazione

Intervistati dal magazine di Uomini e Donne, sia Andrea che Nathalie non lasciano trapelare speranze per un futuro insieme dopo l'esperienza di Temptation Island. La coppia è uscita separata e sembra rimanerci anche adesso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Al giornale, la stessa Caldonazzo dichiara che per lei il suo ex fidanzato non esiste più e spera di non incontrarlo neanche per strada. Tra le speranze per il futuro della donna c'è sicuramente la voglia di rimettersi in gioco e, perché no, aprirsi a nuove relazioni.

Relativamente alla sua esperienza all'interno del programma delle tentazioni, la donna ammette di trovarsi ancora in una fase di riflessione su quanto ha dovuto subire in questa esperienza e che, incredula, ancora non riesce a spiegarsi il comportamento tenuto da Andrea nei confronti della tentatrice Zoe.

Temptation Island: Andrea Ippoliti vicino alla single Zoe

Lo stesso Andrea ha rilasciato una confessione che non solo non lascia alcuna speranza per un presunto ritorno con la sua ex fidanzata, ma che piuttosto fa pensare ad una nuova relazione. Ippoliti, infatti, non soltanto dichiara che sarebbe impossibile pensare di riprendere la relazione con la Caldonazzo ma soprattutto ammette che all'interno del villaggio delle tentazioni è nato qualcosa di bello e speciale con la single Zoe Mallucci.

'Credo che avremo modo di approfondire fuori in privato' dichiara l'uomo durante l'intervista, riferendosi a quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti la sua nuova fiamma.