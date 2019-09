Le trame de Il Segreto in onda da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre su Canale 5 annunciano che Roberto Sanchez morirà mentre il falegname aprirà gli occhi su Antolina Ramos. Scendendo nel dettaglio, Elsa rivelerà agli invitati che il matrimonio è stato annullato dopo essere stata lasciata da Alvaro Fernandez. Isaac si precipiterà alla locanda dove offrirà un spalla sui cui piangere all'ex fidanzata.

A tal proposito, la Laguna pagherà il banchetto di nozze offrendo i gioielli a Marcela. Intanto Adela convincerà Carmelo e Don Berengario ad accettare la decisione di Saul di accusarsi della morte di Eustaquio e Lamberto Molero. Prudencio, invece, sarà intenzionato a lasciare la Villa, tanto da comunicarlo a Raimundo.

Mauricio apprende le intenzioni di Roberto

I telespettatori di Canale 5 scopriranno che Roberto Sanchez ha deciso di lasciare Puente Viejo insieme a Maria dopo aver appreso la vera indole di Francisca.

Mauricio, a questo punto, informerà la Montenegro sulle intenzioni del Sanchez. Isaac, intanto, si metterà sulle tracce del medico dopo aver scoperto che ha derubato Elsa mentre Saul riferirà al sergente Cifuentes di sapere chi ha posto fine alla vita di Molero, sebbene le serva del tempo prima di rivelarglielo. Infine la matrona acconsentirà all'intenzione dell'Ortega di lasciare la sua tenuta.

Alvaro racconta la verità sulla gravidanza di Antolina

Nelle puntate trasmesse prossima settimana (29 settembre - 5 ottobre), Prudencio diventerà imprenditore.

L'Ortega, infatti, rivelerà l'enoteca di Fe grazie ad un accordo con Matias. Alla Villa, Mauricio confiderà a Francisca di aver trovato alcuni biglietti di Roberto diretti a Cuba mentre Elsa avrà un brutto malore a causa della grande delusione appesa successa. Allo stesso tempo, Irene Campuzano chiederà ad Adela di fare qualcosa per permettere a Julieta e Saul di lasciare Puente Viejo senza conseguenze.

Intanto Isaac riuscirà a rintracciare Alvaro poco lontano da Puente Viejo. Qui Fernandez confiderà di non poter ridare i soldi alla Laguna perché tutti spesi. Inoltre smaschererà Antolina davanti agli occhi al Guerrero. In particolare, il dottore rivelerà che la Ramos al momento dell'aborto era incinta solo di tre mesi. Per questo motivo, il falegname capirà che la moglie lo aveva tradito con un'altro.

Il Sanchez muore a causa di Francisca

Alla Villa, Francisca si macchierà le mani di un nuovo omicidio. La Montenegro, infatti, approfitterà dell'assenza di Maria per restare sola con Roberto. Qui la matrona obbligherà il Sanchez a scrivere una lettera alla Castaneda per poi avvelenarlo con della cioccolata alla belladonna. Julieta e Saul, invece, comunicheranno agli amici la loro decisione di lasciare il borgo iberico.

Infine l'Ortega assumerà Antonio Marchesa nella sua nuova attività.