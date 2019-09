Nuovi colpi di scena sorprenderanno i telespettatori della popolare soap Il Segreto. Nelle puntate in programma in Italia la prossima settimana, Alvaro Fernandez riuscirà nel suo intento, visto che Elsa Laguna dopo essersi presa del tempo per riflettere sarà decisa a diventare sua moglie. La decisione della sorella del defunto Jesus scatenerà la furia di Isaac Guerrero. Quest’ultimo quando vedrà la moglie Antolina fare dei salti di gioia per aver appreso che la sua rivale e il sostituto di Zabaleta faranno il grande passo, non riuscirà a stare tranquillo.

L’ex ancella inoltre si dirà soddisfatta delle sue capacità, visto che il nuovo medico farà breccia nel cuore di Elsa grazie ai suoi consigli. Nello specifico la moglie del carpentiere spererà di potersi liberare una volta per tutte della sua nemica.

Carmelo e Don Berengario nei guai, Roberto stringe un accordo con Francisca

Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset da domenica 15 a sabato 21 settembre 2019, Alvaro non appena Elsa gli dirà di aver ricevuto un’offerta per l’acquisto delle sue proprietà, le consiglierà di non accettarla.

Poco dopo il dottore parlerà al telefono con i suoi complici, mentre la Laguna confesserà a Marcela di essersi accorta di provare amore nei confronti del Fernandez. Intanto Maria ribadirà a Roberto di voler lasciare Puente Viejo con lui.

Raimundo e Francisca si riconcilieranno dopo aver discusso a causa della Castaneda e del cubano. Successivamente Carmelo e Don Berengario temeranno il peggio, poiché verranno ritrovati i corpi senza vita dei Molero.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Nel contempo Alvaro farà una proposta di matrimonio ad Elsa. Quest’ultima dirà al medico di aver bisogno di tempo per decidere che risposta dargli. Il sergente Cifuentes dopo aver notato che ci sono delle incongruenze nelle confessioni del Leal e di Don Berengario riguardo alla morte di Esutaquio e Lamberto, deciderà di fare ulteriori indagini. Maria attenderà invano Roberto nel luogo che avevano concordato per darsi alla fuga.

Del cubano infatti non ci sarà nessuna traccia, e la nipote dell’Ulloa non avrà altra scelta che ritornare alla villa con Esperanza e Beltran. Il sergente Cifuentes si presenterà da Julieta per farle delle domande sui Molero, invece il Sanchez dirà a Maria che la Montenegro l’ha convinto a farlo rimanere a Puente Viejo. In realtà quest’ultima stringerà un accordo con il forestiero, dato che gli dirà di non intromettersi più tra lui e la Castaneda soltanto se non se ne andranno via dal paese. Elsa farà sapere a Marcela che Alvaro ha intenzione di convolare a nozze con lei.

Isaac furioso, Elsa vuole diventare la moglie di Alvaro

La moglie di Matias dopo aver fatto cadere per sbaglio l’anello di fidanzamento della Laguna si accorgerà che nel gioiello è incisa una nota. Alvaro non appena l’ex fidanzata le chiederà delle spiegazioni, le farà credere che l’anello apparteneva alla sua defunta nonna. Antolina non la prenderà affatto bene dopo aver visto Isaac furioso per aver appreso che Elsa è sul punto di sposare Alvaro.

Francisca dopo essersi accorta che Fernando è sempre più geloso di Roberto, chiederà a Prudencio di tenerlo sotto controllo. La Uriarte si chiuderà in sé stessa, e continuerà a nascondere al marito Saul di aver subito delle violenze carnali dai Molero.

Maria e Roberto decideranno di acquistare una casa situata nei pressi della casona. Il Guerrero dopo essere stato consolato da Matias, inviterà la Laguna a non sposare Alvaro. Nel frattempo quest’ultimo continuerà a fare i conti con Antolina. Don Berengario e Carmelo tramite un biglietto anonimo verranno invitati a recarsi ad un appuntamento. Il parroco e il sindaco si troveranno faccia a faccia con Saul, e per tale motivo si vedranno costretti a rivelargli che Julieta è stata abusata da Eustaquio e Lamberto. Fernando avrà una nuova crisi a causa della sua ossessione nei confronti di Maria. Il maggiore degli Ortega non farà fatica a capire che i Molero sono morti per mano del Leal e di Don Berengario. Il primo cittadino sceglierà di rivelare la verità anche a Severo, Irene, e Adela. La Laguna pur essendo stata messa in guardia da Isaac, dirà al dottor Fernandez di aver deciso di sposarlo. Per finire Francisca progetterà un piano per sbarazzarsi del Mesia.