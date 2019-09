Arianna Cirrincione e Tony Effe si sono resi protagonisti di uno scontro piuttosto acceso sul web. A far scattare la miccia sarebbe stato un cagnolino. L'ex fidanzato di Taylor Mega avrebbe accusato la Cirrincione di aver dato al suo cane lo stesso nome del suo amico a quattro zampe. Da qui una serie di botta e risposta al vetriolo tra i due protagonisti del diverbio.

Tutto è avvenuto nel profilo Instagram di Arianna Cirrincione.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato uno scatto con in braccio un cagnolino: "Bevenuta in questa pazza famiglia Cookie". Il rapper una volta scoperto il nome dell'amico a quattro zampe, ha sparato a zero sulla giovane: "Copiona", seguita da un emoticons che rigetta.

Tony Effe poi non si è fermato, ma bensì ha proseguito sul suo account con una serie di Stories rivolte ad Arianna: "Ti fai il cane come il mio e lo chiami Cookie?

Ma sei proprio stupida, io non riesco a capire". Il giovane ha lamentato il fatto che molte persone hanno già copiato i suoi vestiti, la sua pettinatura, la sua musica ed i suoi tatuaggi.

La replica di Arianna Cirrincione

Le affermazioni di Tony Effe hanno scatenato la reazione della diretta interessata. Arianna Cirrincione con un commento rivolto al rapper, ha precisato che il cane non è suo ma del fratello e della sua fidanzata.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne poi ha precisato che non c'è nulla di male nel mettere lo stesso nome ad un animale se si ritiene carino.

Infine, la fidanzata di Andrea Cerioli ha bacchettato Tony Effe per le parole utilizzate contro di lei: "Se mai ti dovessi incontrare, puoi azzardarti a darmi della stupida di persona così ti mollo una cinquina". Arianna è rimasta basita dal modo in cui il rapper si sia rivolto ad una ragazza, tanto da invitarlo ad imparare l'educazione.

Arianna e Andrea conquistano il red carpet di Venezia

Dal punto di vista sentimentale Arianna Cirrincione sta vivendo un momento d'oro al fianco del suo Andrea. Dopo le voci di una presunta crisi, i due sono tornati più uniti di prima. La loro ultima apparizione è stata sul red carpet, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. L'ex tronista di Uomini e Donne dopo aver condiviso con i fan alcuni scatti della kermesse, ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno supportato ad avverare questo sogno.

Infine, il giovane ha voluto dedicare delle parole al miele alla sua fidanzata: "E poi ci sei tu, che ogni giorno sei con me e ogni giorno sarò con te perché ti amo, perché sei unica e perché non potrei vivere senza di te". Alla dedica Arianna Cirrioncione ha risposto, ribadendo ancora una volta l'amore per il suo fidanzato. Vedendo il Cerioli molto innamorato, i fan sperano in un futuro roseo per la coppia.