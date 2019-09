Finalmente tra meno di un mese i telespettatori rivedranno su Rai 1 le travolgenti vicende della soap opera Il Paradiso delle Signore che, momentaneamente, ha lasciato il posto al programma condotto dalla Balivo. I primi spoiler sulla quarta stagione di nuovo in formato pomeridiano si preannunciano entusiasmanti grazie all’arrivo di nuovi personaggi che sicuramente porteranno una ventata di 'aria fresca' nella Serie TV.

Dalle indiscrezioni circolate sul web si apprende purtroppo che una delle coppie farà i conti con un grosso problema. Si tratta dei due protagonisti Vittorio Conti e Marta Guarnieri che dopo essere convolati a nozze scopriranno di non poter avere dei figli.

Il Paradiso delle Signore 4: arrivano dei nuovi personaggi

Manca davvero pochissimo per poter rivedere sulla rete ammiraglia della Rai il famoso sceneggiato Il Paradiso delle Signore che ha rischiato di essere cancellato.

L’appuntamento con le vicende del grande magazzino milanese di fine anni cinquanta è fissato per il 14 ottobre a partire dalle 15:35, al termine della trasmissione Vieni da me. La quarta stagione della soap sarà composta da 160 episodi che, molto probabilmente, giungeranno al termine nel mese di maggio 2020. In attesa della messa in onda delle nuove puntate i dirigenti dell’ammiraglia Rai hanno reso felici il fan della serie per tutta l’estate 2019 trasmettendo le repliche dello scorso anno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Sono state già svelate in anteprima delle anticipazioni sulle nuove trame che saranno caratterizzate da tante novità. Al cast si aggiungeranno la giovane attrice Ludovica Coscione, conosciuta per aver interpretato la figlia di Vanessa Incontrada nella fiction Don dirlo al mio capo, e Pietro Genuardi, uno dei protagonisti della fiction Centovetrine. Alla narrazione prenderanno parte anche Alessia Debandi, che interpreterà il ruolo della misteriosa Angela Barbieri, ed entrerà in scena in compagnia del fratello, Marcello (Pietro Masotti).

Tra i new entry vedremo anche l’attore Giancarlo Commare che dovrebbe rivestire i panni di Rocco, un cugino della famiglia Amato in arrivo dalla Sicilia. L’attrice Sofia Taglione invece sarà la nuova capo commessa del Paradiso delle signore. Tra i nuovi volti ci saranno anche l'attrice Magdalena Grochowska che vestirà i panni di Flavia e gli attori Giordano Petri e Claudio Gobbi. Per finire Pietro Genuardi interpreterà il capo-magazziniere e con molta probabilità farà breccia nel cuore di Agnese Amato. Per quanto riguarda gli abbandoni, invece, i telespettatori dovranno fare a meno della presenza di Tina Amato, interpretata da Neva Leoni.

Trame sulla nuova stagione: il dramma di Vittorio e Marta

La narrazione della quarta stagione della soap, prodotta da Rai Fiticion e da Aurora tv sarà ambientata a settembre 1930. Faranno ancora parte delle trame Vittorio e Marta che per vivere il loro amore dovranno come al solito affrontare dei nuovi ostacoli. Purtroppo il Conti e la Guarnieri apprenderanno di non poter diventare genitori. Il personaggio di Agnese subirà un evoluzione visto che stando a quanto è stato anticipato sarà irriconoscibile, ma soprattutto si prenderà una vera cotta per il capo-magazziniere Armando.

Il rapporto tra Luciano e Silvia, nonostante l'assenza di Clelia, verrà messo in discussione da un imprevisto. Nessuna indiscrezione, al momento sulla Calligaris e sul discografico Sandro Recalcati. Gabriella e Salvatore saranno in crisi, a differenza di Antonio ed Elena che si ameranno sempre di più.Dopo aver terminato la carriera militare rimetterà piede a Milano, Federico quando la sua fidanzata Roberta proverà un forte affetto per Marcello Barbieri. Riccardo a causa della delusione amorosa avuta con Nicoletta che non vorrà tornare con lui per nessun motivo avrà dei pessimi rapporti con il padre Umberto. A stravolgere la vita del Guarnieri ci penserà Angela che farà perdere la testa anche a Rocco. Per concludere ci sarà un riavvicinamento tra Umberto e Adelaide.