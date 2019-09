Nelle puntate della famosa soap opera Il Segreto in onda in Italia la prossima settimana, ci sarà una scena tanto attesa da parte dei telespettatori. Finalmente Isaac Guerrero scoprirà tutta la verità sulla gravidanza della moglie Antolina Ramos. A smascherare l’ex ancella sarà il dottor Alvaro Fernandez, dopo essere fuggito da Puente Viejo con il patrimonio di Elsa Laguna pochissime ore prima del loro matrimonio.

Il sostituto di Zabaleta dopo essere stato messo alle strette dal carpentiere per essersi preso gioco di Elsa, gli rivelerà che sua moglie l’ha sposato con un terribile inganno. In poche parole l’amico di Matias scoprirà che l’ex ancella è rimasta incinta dopo essersi concessa ad uno sconosciuto, poiché quando ha perso il figlio che aspettava era in stato interessante di soli tre mesi.

Elsa disperata, Alvaro smaschera Antolina

Gli spoiler degli episodi che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset dal 29 settembre al 5 ottobre 2019, annunciano che Elsa dopo aver organizzato tutti i preparativi delle sue nozze scoprirà di aver sbagliato a fidarsi di Alvaro.

Quest’ultimo proprio il giorno prefissato per sposare la Laguna, le spezzerà il cuore facendole recapitare il bouquet di fiori e una lettera d’addio. La sorella del defunto Jesus cadrà nella disperazione profonda, nell’apprendere di essere stata abbandonata da colui che era riuscito a farle tornare il sorriso dopo la delusione avuta con Isaac. Inoltre Elsa entrerà in crisi poiché si renderà conto di essere stata anche truffata, visto che il Fernandez avrà con sé l’intera eredità della sua mancata sposa.

Il Guerrero ancora una volta si intrometterà nella vita della sua ex fidanzata, promettendole di trovare al più presto possibile l’impostore per farle riavere tutto il denaro che le ha sottratto. Il carpentiere dopo aver capito grazie a Marcela e Consuelo in quale luogo si è recato Alvaro, si metterà subito in viaggio per fargliela pagare. Non appena si troverà da solo con il sostituto di Zabaleta, il migliore amico di Matias farà una scoperta sconvolgente.

Isaac apprenderà un segreto riguardante la moglie Antolina, ovvero che ha mentito sulla sua gravidanza soltanto per convincerlo a sposarla. Il Fernandez dopo aver fatto sapere al Guerrero di essersi disfatto di tutti i soldi che appartenevano alla Laguna per estinguere dei suoi debiti, gli rivelerà che la Ramos si è alleata con lui con l’obiettivo di sbarazzarsi della sua rivale. Ciò che farà rimanere il falegname senza parole sarà una rivelazione che il medico farà sull’ex ancella.

Il Guerrero verrà a conoscenza che prima di convolare a nozze con lui sua moglie non era affatto in dolce attesa, come invece fece intendere a lui e a tutti gli abitanti. A questo punto, Isaac riunirà tutti i tasselli e capirà che il bambino che attendeva Antolina non era suo.

Isaac crede al Fernandez, la Ramos faccia a faccia con Juanote

Quando farà ritorno nel quartiere iberico, il carpentiere troverà un altro indizio che confermerà la stessa versione di Alvaro, poiché tramite la cartella clinica della Ramos riguardante la maternità, non farà fatica a capire che la creatura che portava in grembo era davvero di un altro uomo.

Nel frattempo nonostante tutte le prove saranno in suo sfavore, la Ramos cercherà di difendersi screditando Alvaro per aver fatto soffrire Elsa. L’ex ancella per far passare il Fernandez per imbroglione approfitterà di una cena in compagnia dei Castaneda, per far credere che a Puente Viejo ci sia un complotto contro di lei. In questa intricata vicenda continuerà ad intromettersi il dottor Zabaleta, dicendo ad Isaac che Antolina prima di abortire gli fece delle domande riguardo ad una malattia genetica che colpisce i figli di una generazione di uomini residente in un paese vicino. Grazie alle parole dello storico medico, Isaac sarà convinto che il padre del bambino che ha perso la Ramos possa essere Juanote, un uomo che lotta con la vita e la morte a causa di una patologia congenita che ha colpito tutti i suoi parenti. Per chiarire i suoi ultimi dubbi, il Guerrero deciderà di rintracciare il probabile amante di Antolina, pur sapendo che potrebbe già essere passato a miglior vita. Per fortuna gli sforzi di Isaac si riveleranno vani, dal momento che Juanote pur avendo pochi giorni da vivere si dirà disposto a testimoniare contro la Ramos. Il Guerrero farà ritorno a Puente Viejo con il forestiero, proprio quando Elsa avrà una discussione accesa con Antolina. Quest’ultima quindi ancora furiosa per essere stata tradita da Alvaro, si ritroverà faccia a faccia con il vero padre del bambino che non è riuscita a mettere al mondo.