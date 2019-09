La telenovela spagnola Una vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra appassiona sempre di più. Al centro delle trame dei prossimi episodi italiani ci sarà la domestica Casilda Escolano (Marita Zafra), che farà i conti con qualcosa che non si sarebbe mai aspettato. La vedova di Martin oltre a fare la conoscenza della madre Maria (Iolanda Muinos), apprenderà di essere la figlia illegittima del defunto Maximiliano Hildago.

La storica domestica purtroppo verrà ingannata, dato che colei che si fingerà essere la donna che l’ha messa al mondo avrà un terribile interesse. L’ex rivale in amore di Rosina si servirà di Casilda per poter mettere le mani nell’intero patrimonio degli Hildago.

Leonor apprende di avere una sorella, la Rubio racconta le vere origini della sua domestica

Gli spoiler delle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane di programmazione, dicono che ad Acacias 38 metterà piede una donna chiamata Maria.

Quest’ultima si trasferirà a casa di Higinio Baeza, che si rivelerà essere il suo amante segreto. Anche l’uomo nasconderà le sue vere identità per aver di recente salvato la vita a Liberto Seler con il ruolo di falso medico. La nuova arrivata quando incrocerà lo sguardo di Rosina, porterà alla luce una sconvolgente verità. La madre di Leonor non farà fatica a riconoscere la donna che anni prima ebbe una relazione clandestina con il defunto Maximiliano, prima che diventasse suo marito.

La Rubio, su tutte le furie per la riapparizione della sua rivale in amore, rimarrà spiazzata quando verrà a conoscenza che è la madre di Casilda. Ebbene sì, la moglie di Liberto verrà a conoscenza che la sua domestica è la sorellastra di Leonor, poiché hanno in comune lo stesso padre. La giovane scrittrice, a differenza della madre accoglierà la notizia nel migliore dei modi, al tal punto da fare il possibile per includere la vedova di Martin nella sua famiglia.

Rosina dopo aver espresso la sua contrarietà al desiderio della figlia farà un passo indietro, facendo sapere a tutti i vicini che Maximiliano era il padre di Casilda durante una merenda organizzata a La Deliciosa.

Rosina chiede scusa a Casilda, Maria finge di essere la madre della Escolano

Da questo momento in poi, Leonor farà di tutto per far vivere la Escolano nel suo stesso modo, visto che per farla essere una vera Hildago le farà indossare degli abiti realizzati da Susana.

Per la vedova di Martin non sarà per niente una passeggiata dover cambiare stile di vita. La situazione prenderà una brutta piega quando Casilda sentirà per casualità la Rubio lamentarsi di lei, e per la precisione affermare che è buona soltanto come domestica. La Escolano, completamente delusa si rifugerà nella soffitta e troverà conforto tra le braccia della madre Maria. Quest’ultima inizierà a mostrare il suo vero volto, invitando la figlia a migliorare la sua condizione economica richiedendo ciò che le spetta. Ancora una volta a risolvere il tutto ci penserà Leonor, che convincerà la madre a chiedere scusa alla Escolano. Grazie alla giovane scrittrice quindi Rosina riuscirà a farsi perdonare da Casilda, al tal punto che la giovane alloggerà in modo definitivo nel suo appartamento. Successivamente Higinio e Maria dimostreranno di essere dei veri impostori a tutti gli effetti: tramite una conversazione tra i due si scoprirà che hanno ingannato la Escolano. Il vero obiettivo del Baeza e della sua amante infatti sarà quello di impadronirsi di tutti gli averi della famiglia di Rosina. A questo punto i due alleati attenderanno con ansia il momento in cui Casilda entrerà in possesso della metà del giacimento d’oro.