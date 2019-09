Le trame americane di Beautiful, riguardanti le puntate in onda a settembre sulla Cbs, si soffermano su Hope Logan e Liam Spencer, tornati insieme dopo il ritrovamento di Beth. La coppia, infatti, darà inizio ad una battaglia legale per togliere il figlio Douglas a Thomas Forrester.

Beautiful: Hope e Liam ritrovano Beth

Clamorosa svolta arriva dalle puntate americane di Beautiful con protagonisti Hope e Liam, i quali uniranno le forze per ottenere l'affidamento esclusivo di Douglas, visto i problemi psichiatrici di Thomas.

Nelle attuali puntate, la coppia ha scoperto che la figlia era stata rapita dal dottor Reese con la complicità di Zoe e Flo. Un segreto di cui era a conoscenza anche il Forrester, che aveva fatto di tutto pur di impedire alla Logan di conoscere la verità sullo scambio delle culle. L'uomo, infatti, era arrivato a drogare lo Spencer e provocato il drammatico incidente di Emma Barber. Ma ecco che il figlio di Ridge si è dovuto arrendere, nonostante i suoi inganni.

Alla fine, Hope e Liam hanno potuto riabbracciare la loro figlioletta, creduta morta durante il parto sull'isola di Catalina. La Logan, a questo punto, ha chiesto al marito l'annullamento delle nozze. Una decisione che ha scatenato le ire del giovane, che si è recato sulla casa sulla scogliera per avere un chiarimento con lei. Purtroppo durante l'incontro Thomas è caduto dalla scogliera dopo aver ricevuto una spinta da Brooke, che aveva temuto per l'incolumità della primogenita. Da questo momento i rapporti tra le Logan e i Forrester sono diventati sempre più tesi.

La Logan e lo Spencer contro il Forrester

Negli appuntamenti di Beautiful in onda a settembre sulla Cbs, Hope e Liam Spencer organizzeranno per un piano per vendicarsi di Thomas, reo di aver posto fine alle vita di Emma Barber. Inoltre decideranno di fare il possibile per togliere Douglas al Forrester, in quanto ritenuto instabile mentalmente. Come saprete l'uomo aveva usato il figlio per avvicinarsi sempre di più alla Logan in seguito alla morte di Caroline, perita dopo una grave malattia al cervello.

I coniugi Spencer vogliono la custodia del figlio di Thomas

I siti statunitensi annunciano che i coniugi Spencer decideranno di agire legalmente contro di Thomas per togliergli l'affidamento del figlio. Una nuova story-line che si aggiunge a quella di Katie Logan, la quale scoprirà di aver bisogno di un trapianto di rene in seguito all'assunzione di alcuni medicinali per il cuore. In attesa di scoprire cosa accadrà, si ricorda gli affezionati delle vicende ambientate a Beverly Hills, che queste puntate saranno in onda tra un anno a causa della differenza di emissione tra Canale 5 e Stati Uniti.