Le anticipazioni relative alla prossima settimana, che va dal 30 settembre al 5 ottobre, della soap opera Il Segreto rivelano che Elsa starà molto male in seguito al tradimento di Alvaro. L'uomo, infatti, deciderà di lasciarla e scapperà via con i suoi soldi. Una volta appresa la notizia, la povera fanciulla si mostrerà disperata e farà il possibile per mettersi sulle sue tracce. Isaac, intanto, farà di tutto per confortare la ragazza.

Francisca, invece, continuerà a minacciare Roberto. La donna si dirà disposta a dargli l'antidoto per curare la sua malattia a patto che segua minuziosamente il suo piano.

Puntate Il Segreto da lunedì a mercoledì: Elsa disperata

La puntata di lunedì 30 settembre della soap opera Il Segreto sarà incentrata sulla disperazione di Elsa. La donna sarà davvero incredula per la cattiveria mostrata dall'uomo che credeva di sposare.

Alvaro, infatti, la lascerà di punto in bianco annullando il matrimonio e facendo piombare la donna in uno stato di forte disperazione. A dare manforte alla giovane sarà Isaac, il quale farà di tutto per consolarla. Non vedendo in lei miglioramenti, però, il ragazzo si dirà disposto a vendicarla.

Martedì vedremo che l'attenzione si sposterà leggermente su Roberto e sul suo piano per far scappare Maria e i bambini.

L'uomo, infatti, riuscirà, forse, a trovare un modo per portare a termine il suo obiettivo. Alvaro intanto, sarà sempre più introvabile, ma Isaac non si darà per vinto.

Nel corso della puntata di mercoledì, invece, vedremo che ci sarà una bella novità per Prudencio. L'uomo acquisirà un vecchio locale appartenente a Fe e si cimenterà gioiosamente in questa nuova attività. I comportamenti ambigui di Roberto, invece, incominceranno ad insospettire moltissimo Raimundo.

Episodi da giovedì a sabato: Francisca minaccia Roberto

La puntata di giovedì 4 ottobre sarà estremamente decisiva nella soap opera Il Segreto. Elsa, infatti, riuscirà ad incontrare Antolina. Le due donne avranno una lite così accesa che la promessa sposa tradita finirà per sentirsi male. Donna Francisca, intanto, verrà in possesso di informazioni molto pericolose su Roberto, per tale ragione escogiterà un piano per sbarazzarsi una volta per tutte di lui.

Venerdì 4 ottobre vedremo che il piano di Francisca incomincerà a prendere forma. La donna, infatti, minaccerà Roberto dicendogli che, se non si atterrà perfettamente alle sue direttive, non gli fornirà l'antidoto in grado di salvargli la vita.

L'episodio di sabato, invece, aprirà nuovi interrogativi all'interno della soap opera. Marchena, infatti, verrà in possesso di un vecchio quaderno di Prudencio. Senza pensarci due volte incomincerà a leggerlo.

Isaac, invece, si dirà pronto ad affrontare Antolina.