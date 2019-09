Gli appuntamenti con la soap opera Il Segreto di martedì 24 e mercoledì 25 settembre, saranno caratterizzati soprattutto dalla furia di Antolina. La donna, infatti, apprenderà che Alvaro ed Elsa hanno acquistato un terreno in paese per poter costruire il loro nido d'amore. Questa notizia la sconvolgerà notevolmente poiché era convinta che i due avrebbero lasciato il villaggio.

Proprio per tale ragione, Antolina si renderà protagonista di una minaccia molto forte contro il dottore e gli dirà di essere disposta a rivelare la sua vera identità.

Questo, naturalmente, metterà in subbuglio lo stato d'animo dell'uomo, il cui interesse è solo ed esclusivamente quello di mettere le mani sui soldi della sua futura sposa.

Anticipazioni puntata 24 settembre: la furia di Antolina

La puntata de Il Segreto di martedì 24 settembre vedrà Elsa tra le protagoniste indiscusse. La donna, infatti, dopo aver riflettuto a fondo, ha deciso di accettare la proposta di matrimonio del suo compagno Alvaro.

Tale notizia, ovviamente, ha entusiasmato moltissimo il dottore. La giovane, inoltre, riuscirà ad acquistare il terreno che tanto desiderava poiché ha intenzione di costruire lì la casa dei suoi sogni con il suo futuro marito. Antolina, però, non rimarrà assolutamente entusiasta della cosa. Proprio per tale ragione, raggiungerà Alvaro e lo minaccerà pesantemente. Se l'uomo non lascerà il villaggio con la sua sposa, lei rivelerà la sua identità a tutti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Don Anselmo, intanto, sarà molto turbato, la sua fede vacillerà sempre più e arriverà quasi al punto di compiere un gesto inconsulto. Fortunatamente, però, Raimundo riuscirà a parlargli in modo da evitare che accada qualcosa di grave. Successivamente, offrirà all'uomo la sua auto in modo da far sì che vada a parlare con il vescovo.

Il Segreto puntata 25 settembre: la partenza di Don Anselmo

L'episodio de Il Segreto di mercoledì 25 settembre, invece, sarà caratterizzato dalla partenza di Don Anselmo e dai preparativi delle nozze di Alvaro ed Elsa. In merito al primo punto, vedremo che l’uomo di fede deciderà di lasciare il villaggio per ritrovare se stesso.

Per quanto riguarda le nozze di Alvaro ed Elsa, invece, vedremo che quest'ultima sarà al settimo cielo perché sta per coronare il suo sogno d'amore. Purtroppo per lei, però, il suo futuro marito non la pensa allo stesso modo. Alvaro, infatti, non ha il minimo interesse per ciò che sta a cuore alla sua futura sposa. Il dottore ha come unico obiettivo quello di impossessarsi del suo denaro.

Nel frattempo, mentre si consumano tutte queste dinamiche, il paese sarà in subbuglio a causa di un avvenimento un po' bizzarro.

Un leone, infatti, scapperà e metterà in pericolo la vita di tutti i membri del villaggio.