Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, delle puntate italiane che saranno trasmesse da lunedì 30 settembre fino a sabato 5 ottobre 2019, rivelano che ci saranno dei grossi colpi di scena nel piccolo e movimentato paesello di Puente Viejo. Infatti ci saranno numerose partenze e rivelazioni sconvolgenti.

Elsa ha un malore

Elsa sarà costretta ad annunciare pubblicamente le motivazioni per cui non si è celebrato il suo matrimonio: Alvaro è fuggito con il suo denaro.

Isaac, alla notizia della improvvisa partenza di Alvaro, correrà in suo soccorso al fine di consolarla. La giovane gli racconterà di come Alvaro l'abbia ingannata e si sia impossessato di tutti i suoi averi. Isaac deciderà di aiutare la fanciulla e si metterà subito sulle tracce del medico. Elsa ritornerà alla locanda e si chiuderà in camera sua, non prima di aver pagato Marcella per le spese sostenute per il banchetto nuziale con dei gioielli di famiglia.

Dolores racconterà ad Antolina che le nozze non si sono fatte. La donna si recherà subito da Elsa per accusarla della partenza del marito. Quest'ultima ne risentirà sia psicologicamente che fisicamente e improvvisamente si porterà la mano al petto per il forte dolore.

La verità su Antolina e la morte di Roberto

Intanto Isaac riuscirà a trovare Alvaro. Il dottore confiderà a Isaac di non avere più i soldi di Elsa e gli chiederà di mantenere la calma, in cambio gli offrirà la chiave per liberarsi finalmente di sua moglie.

Infatti Alvaro gli racconterà che Antolina, quando ha abortito, il feto era di 9 settimane e non di 6 mesi. Quindi il padre del bambino non poteva essere Isaac. Nel frattempo Roberto avrà un piano per portare Maria via da Puente Viejo e sopratutto via dalla malvagia donna Francisca. I suoi atteggiamenti insospettiranno Raimundo che chiederà aiuto a Mauricio. Quest'ultimo scoprirà dei biglietti per Cuba, comprati da Roberto per lui, Maria e i suoi figli e racconterà tutto alla sua padrona.

Donna Francisca deciderà allora di agire. La dark Lady, approfittando che la villa sarà vuota, poiché tutti andranno a trovare Don Anselmo malato, tenderà una imboscata a Roberto. Infatti donna Francisca, dopo aver costretto Roberto a firmare una lettera di addio per Maria, gli offrirà un cioccolato avvelenato. L'uomo morrà all'istante e Mauricio nasconderà il corpo nelle segrete della villa. Maria, ritornata a casa, non vorrà credere che l'amico sia partito senza salutarla e senza dirle niente.

Nel frattempo Saul e Julieta decideranno di voler lasciare per sempre il piccolo paesino, ma prima dovranno risolvere la questione di Carmelo e di don Berengario. Infatti la coppia sarà pronta ad accusarsi dell'omicidio dei Molero per poi scappare da Puente Viejo.