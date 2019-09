Cosa ha fatto Giulia De Lellis dopo aver scoperto di essere stata tradita da Andrea Damante? La risposta a questa domanda sarà presente all'interno del libro che la ragazza ha scritto per Mondadori e che uscirà il prossimo 17 settembre. Leggendo lo stralcio del romanzo che l'influencer ha mostrato su Instagram un paio di giorni fa, si apprende che la sua vendetta nei confronti del dj è stata tutt'altro che pacata: oggetti di valore distrutti e migliaia di euro di danni.

Spoiler del libro di Giulia De Lellis: la vendetta verso Andrea

Anche se mancano poco più di due settimane all'uscita de "Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)", sono già tante le anticipazioni che sono trapelate su alcuni passaggi del romanzo. Quando Giulia De Lellis ha deciso di sfogliare la prima copia del suo libro con i fan su Instagram, i più veloci hanno fatto degli screenshoots che in questi giorni stanno facendo il giro della rete.

In uno degli stralci, che i più attenti sono riusciti a "catturare", si legge la forte reazione che l'influencer ha avuto quando ha scoperto di essere stata tradita da Andrea Damante (nell'aprile del 2018): "Le cornici si spezzano [...] ma non mi sento abbastanza appagata. Così vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi [...] la PlayStation, la maledetta PlayStation".

Il racconto prosegue così: "Prendo la consolle e la metto sotto l'acqua corrente [...] provo un fremito di piacere [...] prendo i capi uno ad uno e li riduco in brandelli [...] parlo da sola, adesso sì che sono pazza".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Il bilancio della vendetta della romana nei confronti del ragazzo è il seguente: "Ho accumulato migliaia di euro di danni sul pavimento e poi, come un palloncino che si sgonfia, mi accascio a terra tra quelli che ormai sono solo stracci e piango".

Damante tace nonostante le polemiche

Questo importante passaggio del libro di Giulia, arriva subito dopo quello nel quale la ragazza ha descritto la sua rinascita fisica ed emotiva in seguito alla rottura con il dj.

Il capitolo nel quale la De Lellis racconta delle poche libertà che si concedeva a tavola quando era fidanzata con Damante, ha scatenato la furente reazione dei suoi fan.

A un anno e mezzo circa dall'addio ad Andrea, la romana ha finalmente parlato di quanto lui fosse intransigente su cosa dovesse mangiare e su quanto sport dovesse fare per stare in perfetta forma: "Se sapesse che faccio colazione, invece che con l'avocado, con la brioche con la marmellata.

Se scoprisse che non m'alleno da settimane [...] Mi biasimerebbe come se fossi un caso umano, uno scarto della civiltà. Invece io sta da Dio, tiè", scrive la 23enne nel romanzo.

Sebbene in queste ore sia preso di mira sui social network per le rivelazioni che ha fatto Giulia, il "Dama" non ha ancora risposto: da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, non è arrivato ancora neppure un commento alle tante cose che la De Lellis ha detto sul suo conto nel libro di prossima uscita.