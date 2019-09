L'ultimo numero di "Nuovo" sta facendo molto discutere: la scelta del direttore Riccardo Signoretti di mettere in prima pagina le foto di Gemma Galgani al mare, ha fatto storcere il naso a molti. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, infatti, è stata sommersa dalle critiche per la decisione di sfoggiare un bikini alla veneranda età di 70 anni.

Gemma al mare attira le critiche

"Gemma si abbronza per George: spera che lui torni a Uomini e donne", è questo il titolo che il settimanale Nuovo ha dato al servizio fotografico esclusivo che ha dedicato alla Galgani in questi giorni.

L'immagine che campeggia sulla copertina della rivista, ritrae la protagonista del Trono Over in bikini con il volto contrito, probabilmente inconsapevole di essere nel mirino dei paparazzi.

La decisione di Riccardo Signoretti di rendere pubblici gli scatti delle vacanze della dama, non è piaciuta a più di qualcuno: a far storcere il naso a molti utenti della rete, sono soprattutto i frame in cui la torinese appare non in formissima.

"Hai 70 anni, non 17", ha tuonato qualcuno sui social network dopo aver visto le foto di Gemma in spiaggia; "Non dovrebbe indossare un due pezzi, ma un burka", ha aggiunto qualcun'altro trovando il consenso di tanti.

La Galgani, però, non è l'unica ad essere presa di mira nelle ultime ore: anche il direttore del giornale scandalistico che ha accostato l'immagine della donna all'ex Giorgio Manetti, sta ricevendo parecchie critiche per aver usato in modo poco delicato la chiacchierata protagonista di U&D per provare a vendere più copie.

Estate da single per Gemma: Giorgio non torna a U&D

La notizia che il settimanale Nuovo ha dato nel suo ultimo numero, è che la Galgani sia ancora in attesa di un ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne. In realtà, leggendo le anticipazioni delle prime due registrazioni del Trono Over dopo l'estate, si evince che la dama non sta di certo a guardare: sebbene non abbia trovato l'amore durante le vacanze, la torinese non si rassegna all'idea e continua imperterrita a cercare l'anima gemella in Tv.

Per quanto riguarda l'ex cavaliere, è molto improbabile che decida di tornare a far parte del parterre per due motivi: il toscano è fidanzatissimo da tempo con una concittadina e in più di un'intervista ha smentito i Gossip che lo volevano prossimo a rientrare negli studi che gli hanno dato fama e popolarità in questi anni.

Gemma, dunque, dovrà rassegnarsi: George non intende ripetere l'avventura nel programma di Maria De Filippi, perciò lei dovrà guardarsi intorno e cercare qualcuno che le faccia provare le stesse emozioni che ha vissuto con "il gabbiano" più di tre anni fa.