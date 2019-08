Ieri, venerdì 30 agosto, è stata registrata la prima puntata della nuova stagione del Trono Over: come riportano le anticipazioni di "Vicolo delle News", in studio non sono mancati scontri, liti e dolci annunci. Gemma Galgani e Ida Platano sono ancora alla ricerca dell'anima gemella, mentre Pamela Barretta non ha mandato giù la frequentazione tra il suo ex Stefano e Noel. Ospiti della registrazione sono stati Sossio e Ursula, e Jara e Nicola: questi 4 ex protagonisti del programma sono in attesa di un bambino.

Due nuovi corteggiatori per Gemma alla prima di U&D

La stagione 2019/2020 del Trono Over è ufficialmente cominciata: nella giornata di ieri, infatti, Maria De Filippi ha condotto la prima puntata di Uomini e donne dedicata alle avventure amorose di dame e cavalieri. Le anticipazioni che ha diffuso il blog "Vicolo delle News", fanno sapere che poco è cambiato rispetto alla scorsa edizione: Gemma Galgani, protagonista assoluta di questa versione del dating-show, è ancora single nonostante la bella estate che ha vissuto.

La padrona di casa ha presentato alla torinese due signori che hanno chiamato per poterla conoscere: Pippo e Crispino, dunque, inizieranno una frequentazione telefonica con la dama e poi lei deciderà con chi dei due approfondire. Non sono mancati ovviamente gli scontri tra Gemma e Tina Cipollari: esattamente come accadeva qualche mese fa, anche ieri le due hanno battibeccato parecchio, suscitando l'ilarità di tutto il pubblico presente.

Nel parterre del nuovo Trono Over, comunque, troviamo molti veterani: Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Valentina Autiero, Armando Incarnato e Pamela Barretta. A proposito di quest'ultima, in rete si legge che c'è stato un acceso botta e risposta tra lei e l'ex Stefano Torrese: lui è tornato in studio con Noel Formica, l'ex dama che oggi sta frequentando, e la pugliese non ha reagito affatto bene.

Tanti ospiti alla prima dell'Over: anche David e Cristina di Temptation

Sono ben 4 le coppie che Maria De Filippi ha ospitato durante la prima registrazione stagionale del Trono Over: David Scarantino e Cristina Incorvaia, dopo essersi detti addio a Temptation Island 6, sono tornati in studio per rinfacciarsi mancanze e comportamenti poco corretti.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, invece, hanno confermato che tra pochi mesi nascerà la loro bambina e non stanno più nella pelle; anche Jara Gaspari e Nicola Balestri sono in attesa che venga al mondo il loro maschietto.

Noel Formica e Stefano Torrese, protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne, hanno ribadito davanti a tutti di frequentarsi da qualche tempo e di stare molto bene insieme.

Dopo aver chiuso la travagliata relazione con Pamela Barretta, dunque, oggi il napoletano è felice accanto alla dama che aveva fatto perdere la testa ad Armando Incarnato, che ha attaccato i due mostrando a Tina delle foto compromettenti della sua ex.