Ieri, sabato 7 settembre, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over: a una settimana esatta dal debutto, i protagonisti della versione "senior" di Uomini e donne, hanno già regalato ai fan tanti spunti di discussione. Gemma Galgani sta conoscendo tre signori del parterre, mentre Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato si "contendono" le attenzioni di una new entry. A tornare in studio, dopo quasi un anno di assenza, è stata Anna Tedesco, la bionda dama che si diceva avesse un'amicizia speciale con Giorgio Manetti,

Ida non ha dimenticato Riccardo: ancora lacrime per la dama

La seconda registrazione stagionale di Uomini e Donne Over è stata, come sempre, molto movimentata: i protagonisti del parterre, infatti, hanno cominciato a battibeccare e a "contendersi" le corteggiatrici, mettendo su dei siparietti ai quali il pubblico è ormai abituato.

Complice l'arrivo della bella Veronica, i "rivali" Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato si sono ritrovati faccia a faccia: mentre i due discutevano animatamente, però, Maria De Filippi ha notato che, nel parterre, una delle dame stava piangendo.

Le anticipazioni, riportate da "Il Vicolo delle News", fanno sapere che Ida Platano non è riuscita a trattenere le lacrime quando il suo ex ha raccontato, a tutti i presenti, della porta in faccia che gli ha sbattuto quest'estate, quando è andato a Brescia per provare a riconquistarla.

Alla conduttrice che le ha domandato se volesse spiegare il motivo del suo malessere, la parrucchiera ha risposto che preferiva uscire dallo studio per calmarsi: a consolare l'ancora innamorata Ida ci ha pensato Armando, che si è precipitato dietro le quinte per starle vicino.

La padrona di casa ha chiesto a Riccardo se avesse intenzione di raggiungere la Platano nel backstage, ma lui ha detto che, sebbene il cuore gli suggerisse di fare questo bel gesto, non si sarebbe mosso dal suo posto perché ormai questa storia d'amore per lui è chiusa definitivamente.

Tina Cipollari vuole dimagrire: la De Filippi la affida a una nutrizionista

Durante la seconda registrazione di U&D Over, inoltre, è stato ufficializzato il ritorno nel parterre di Anna Tedesco: l'ex amica del cuore di Giorgio Manetti, dopo quasi un anno d'assenza dalla tv, ha accettato di rientrare in studio per cercare l'anima gemella. Le anticipazioni del web, inoltre, fanno sapere che Gemma Galgani ha interrotto la conoscenza con il signore che aveva incontrato per la prima volta una settimana fa: la dama torinese, ora, sta sentendo al telefono ben tre cavalieri.

La puntata che il pubblico potrà vedere attorno alla fine di settembre, però, è iniziata in modo particolare: per assecondare una richiesta di Tina Cipollari, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio una bilancia per registrare il suo peso.

La bionda opinionista, che oggi pesa 84 kg (9 in più rispetto al collega Gianni Sperti), si è posta l'obiettivo di dimagrire di 20 chili fino a Natale. Per permettere alla "vamp" di riuscire in questa impresa, la conduttrice le ha messo a disposizione una nutrizionista che la seguirà personalmente e le prescriverà una ferrea dieta.