Lucas Peracchi si è reso nuovamente protagonista del gossip con una serie di stories al vetriolo che ha realizzato contro la sua fidanzata Mercesz Henger e poi successivamente con altri video in cui ha voluto far emergere il suo pensiero su tutto quello che sta accadendo in queste ore e che ovviamente ha avuto una risonanza importante a livello social e mediatico. Tutto è partito quando l'ex tronista di Uomini e donne ha postato delle stories con delle corna sulla sua pagina Instagram, accusando la fidanzata di averlo tradito.

Stories che sono state subito rimosse per poi pubblicare un suo sfogo personale, dove dice di stare male.

Il durissimo sfogo di Lucas su Instagram

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Lucas questo pomeriggio ha postato delle foto delle corna di un cervo, scrivendo che questa era la sua situazione attuale e poi successivamente ha pubblicato un collage delle foto di Mercedesz Henger in compagnia di Andrea Montovoli.

Una foto con la quale l'ex tronista pare abbia voluto sottolineare che il tradimento ci sarebbe stato proprio con il famoso attore, visto in diverse fiction Rai e Mediaset.

Una versione dei fatti che è stata prontamente smentita da Mercedesz sui social e infatti poco dopo Lucas ha cancellato tutte le stories al vetriolo fatte contro la sua ormai ex fidanzata e ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram.

L'ex tronista, che ai tempi del suo percorso prese in giro la redazione mettendosi d'accordo con Tara Gabrieletto su come comportarsi e cosa fare in trasmissione, ha esordito dicendo di essersi inventato tutto e ha chiesto immediatamente scusa.

'Sono una mer... da quando ero a Uomini e donne e rimango una mer... anche oggi', ha scritto Lucas sul suo profilo. L'ex tronista sostiene di non stare bene da tanto tempo e che per diversi mesi ha nascosto la sua inadeguatezza dietro ad un falso sorriso.

'Sono troppo debole, la mia mente mi ha distrutto', scrive Lucas chiedendo scusa a tutte le persone che hanno sempre creduto in lui e che magari si sentono deluse.

'Dopo Uomini e donne mi sono fatto schifo', dice Peracchi

Lucas ha poi parlato di una volta che non gli appartiene (riferendosi forse a quella legata al mondo dello spettacolo) e che giorno dopo giorno lo avrebbe portato alla disperazione, uccidendolo lentamente.

'Ho rovinato tutto. Convivo così da troppo tempo e nessuno mi ha capito' - scrive nel suo sfogo social.

Tornando poi a quanto successe anni fa a Uomini e donne, Lucas ha scritto che dopo essere stato scoperto si fece schifo da solo e non c'è stato un solo giorno in cui non abbia pensato a quanto sia stato stupido. E per finire 'discolpa' la sua fidanzata Mercedesz scrivendo che lei non c'entrerebbe nulla in tutta questa vicenda.