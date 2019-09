Nuovi colpi di scena accadranno ad Una vita, lo sceneggiato che intrattiene tutti i pomeriggi i telespettatori italiani. Gli spoiler delle puntate in programma nelle prossime settimana su Canale 5, annunciano che Trini Crespo sarà benedetta dall'arrivo della cicogna. La moglie di Ramon Palacios, infatti, apprenderà di essere incinta dopo alcuni esami.

Una Vita: Fabiana nota che il girovita di Trini è lievitato

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle nuove puntate annunciano un gradito colpi di scena per Trini, uno dei personaggi più amati dello sceneggiato iberico.

La donna, infatti, scoprirà di essere in attesa di un figlio da Ramos Palacios. Tutto inizierà precisamente quando avrà dei problemi ad indossare un vestito che intende sfruttare per l'inaugurazione della galleria degli Alday, organizzata da Samuel. In questa occasione, Fabiana noterà che i bottoni dell'abito non possono essere allacciati al girovita della Crespo. Quest'ultima non penserà minimamente ad una gravidanza, ma bensì ad un errore della sarta Donna Susana.

Per questo motivo, Trini farà allargare l'abito per fare bella figura durante il ricevimento della nuova attività lavorativa del primogenito di Jaime Alday.

La Crespo ferita durante un attentato

Nelle prossime puntate di Una Vita, in programma nelle a breve su Canale 5, un dramma funesterà l'inaugurazione della galleria degli Alday. Una bomba, infatti, azionata dagli anarchici esploderà con tutta la sua violenza, provocando morte e distruzione.

Se la maggior parte dei preziosi reperti saranno distrutti, Trini e Liberto saranno trasportati in ospedale. Qui il più grave risulterà essere il Seler, il marito di Rosina che sarà sottoposto addirittura ad un operazione per rimuovere un'edema celebrare. La Crespo, invece, sarà dimessa poche ore dopo in quanto riporterà solo una ferita lacero contusa al braccio. Peccato che i malesseri della moglie di Ramon Palacios aumenterà a dismisura una volta tornata a casa.

La nobildonna, infatti, comincerà ad accusare improvvisi svenimenti e vomito quando sentirà degli odori piuttosto pronunciati. Fabiana, a questo punto, comincerà a nutrire qualche sospetto sulla sua signora, tanto da confessarsi con l'amica Celia Alvarez Hermoso.

La moglie di Ramon è incinta

La moglie di Felipe consiglierà a Trini di sottoporsi ad un'indagine medica, in quanto Fabiana e lei sospettano che stia aspettando un bambino, nonostante la sua età matura.

Alla fine, la Crespo eseguirà i consigli dell'amica, tanto da farsi visitare da un noto medico, che non potrà fare altro che confermare l'inizio della gestazione. Una notizia che sconvolgerà la mente della moglie di Ramon che aveva ormai accantonato il desiderio di dare un erede al Palacios. Poi si dimostrerà contenta per il dono che il destino le sta regalando. Possiamo anticipare che Trini darà alla luce una bambina di nome Milagros alla fine di una gestazione molto problematica.