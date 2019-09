Andrea Damante è finito al centro di un'aspra bufera mediatica. Il giovane deejay veronese è stato accusato da alcuni fan, di aver plagiato Giulia De Lellis. 'Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza' è l'attesissimo libro scritto dalla De Lellis con la preziosa collaborazione di Stella Pulpo. Nonostante il libro esca il prossimo 17 settembre è già sold out e primo nelle vendite su internet.

In attesa della critica, a far discutere e dividere l'opinione pubblica in questo momento sono alcune rivelazioni di Giulia.

Tramite le ultime Instagram Stories, la giovane influencer ha dichiarato: "Ho perso tre chili. Se Andrea sapesse che ho mangiato una porzione intera di pasta, invece delle verdure al vapore. Se scoprisse che non mi alleno da settimane, mi biasimerebbe come fossi un caso umano, uno scarto della civiltà".

L'intervento della De Lellis poi è terminato, confessando che sta molto meglio.

È bastato davvero poco per far finire il Dama al centro di una polemica infinita. L'accusa nei confronti dell'ex tronista è quella di aver convinto la sua ex fidanzata a seguire il suo stesso stile di vita, compresa una dieta ferrea. A tali affermazioni il diretto interessato ha preferito non rispondere, intraprendendo la via del silenzio.

Il libro di Giulia dedicato ai vari tradimenti subiti dal Dama non è ancora uscito, ma promette numerosi colpi di scena.

Nel frattempo l'attuale fidanzata di Andrea Iannone, ha rivelato anche il modo in cui si è vendicata dopo aver scoperto quello che aveva combinato alle sue spalle Damante.

La vendetta di Giulia su Damante

Giulia De Lellis nel svelare alcune anticipazioni del suo libro, ha raccontato anche il modo in cui si è vendicata di Andrea Damante dopo essere venuta a conoscenza dei vari tradimenti.

Stando al racconto della giovane, Giulia si sarebbe accanita sulla console tanto amata dal deejay, mettendola sotto l'acqua. Non contenta, la De Lellis in seguito avrebbe aperto l'armadio di Andrea e avrebbe preso i vestiti più costosi di Andrea Damante, per poi ridurli uno ad uno in brandelli. Solamente in quel momento l'influencer ha confessato di aver provato un senso di piacere: "Come un palloncino, mi accascio a terra tra quelli che ormai sono solo stracci e finalmente piango".

Ad oggi quella fase per la romana è solo un brutto ricordo, poiché ha ritrovato il sorriso al fianco di Andrea Iannone. I due giorno dopo giorno stanno facendo ricredere anche i più scettici e nel frattempo hanno ufficializzato la loro liaison sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Dopo aver incantato tutti i presenti, la coppia si è giurata ancora una volta amore eterno sul web: "Ti amo ogni giorno di più".